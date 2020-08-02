Владимир Синяговский: Общественный контроль дорожного нацпроекта набирает обороты

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За шесть месяцев 2020 года через официальный интернет-ресурс национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», социальные сети, «Карту убитых дорог» от жителей регионов уже поступило более 5,5 тыс. обращений, касающихся реализации нацпроекта.

Для сравнения, за весь 2019 год таких обращений всего было более 6 тыс. Интерес граждан к дорожной теме растёт. Жители регионов активнее включаются в обсуждение вопросов ремонта новых объектов и вносят свои предложения. На 90% возникших вопросов специалистами дорожных ведомств разных уровней подготовлены и даны ответы. Открытость к диалогу и выстраивание каналов обратной связи – главные отличительные черты дорожного нацпроекта.

«Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стал самым значимым по ремонту дорог в регионах нашей страны. В течение полутора лет его реализации россияне стали полноправными участниками процесса развития дорожной инфраструктуры. Им предоставили возможность следить за проведением работ в режиме онлайн через специальное приложение, высказывать свои пожелания и замечания, участвовать в выборе объектов ремонта на следующий дорожно-строительный сезон. Во многих регионах уже сейчас обсуждают, какие именно улицы или дороги станут объектами нацпроекта в следующем году. Это очень важно иметь обратную связь для дальнейшей эффективной работы», отметил член комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский.