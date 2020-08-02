Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский призвал жителей и гостей Туапсинского района соблюдать меры эпидемиологической безопасности

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Владимир Ильич напомнил жителям и гостям о необходимости проявлять эпидемиологическую бдительность и соблюдать меры личной безопасности.

- На сегодняшний день в Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в части недопущения распространения коронавирусной инфекции, - подчеркнул депутат. – В тоже время, как всем известно, для Туапсинского района, основной вид деятельности связан с курортно-туристической отраслью, и в этой части, соблюдение мер предосторожности особенно актуальны, ведь в ваш район на отдых приехали люди из разных регионов страны.

Владимир Синяговский отметил, что соблюдение элементарных норм гигиены, обязательное ношение масок в закрытом помещении и соблюдение социальной дистанции сегодня являются основными заслонами от коронавирусной инфекции.