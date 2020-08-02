Владимир Синяговский о ходе курортного сезона в Туапсинском районе

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На сегодняшний день, в Туапсинском районе, из 518 объектов размещения, планирующих прием отдыхающих в летний период 2020 года, возобновили деятельность практически все, за исключением детских здравниц.

Всего с начала курортного сезона в районе уже отдохнуло более 100 тысяч человек, из них 60 тысяч человек в коллективных средствах размещения, около 50 тысяч в неорганизованном секторе. На сегодняшний день в районе на отдыхе находится порядка 30 тысяч человек, средняя загрузка составляет 55%.

С 1 июля были готовы к приему детей 7 оздоровительных загородных лагерей (Дон, Орленок, Чайка, Белая Русь, Радость, Морская волна), в 5 из них уже заехали дети живущие в Краснодарском крае.

Важно сохранить баланс между соблюдением эпидемиологических мер, и возможностью заработка курортной отрасли Туапсинского района, ведь это главный фактор пополнения бюджета на будущий год. Необходим взвешанный, продуманный подход к деятельности отелей, здравниц, кемпингов, поэтому призываю всех руководителей отнестись к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора со всей серьезностью! – отметил депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.