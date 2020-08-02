Никто, кроме нас!

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Торжественные мероприятия по случаю дня ВДВ прошли в Новороссийске накануне официального праздника.

Ветеранов-десантников и молодых военнослужащих с 90-летие со дня образования воздушно-десантных войск пришли поздравить глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко и депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

"На протяжении всей истории ВДВ вы крепко и надежно стоите на страже Отечества и за это время мужеством и доблестью доказали, что по праву считаетесь элитой Вооруженных Сил России. Служба в ВДВ закаляет характер, учит преодолевать трудности, сохранять верность присяге, до конца исполнять свой воинский долг, - отметил Владимир Синяговский, - В военные годы и в мирное время вы всегда на передовых рубежах: превыше всего ставите исполнение воинского долга, с честью выполняете задачи по защите интересов нашей страны.

В этот праздничный день Кубань вместе со всей страной чествует ветеранов ВДВ и воинов, которые сегодня в строю. Ратные подвиги десантников – яркий пример для молодого поколения. Примите поздравление и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, счастья и оптимизма! Мира и добра!"

После церемонии награждения воины-десантники показали учебный бой, а также показательное выступление разведроты.