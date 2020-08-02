Комсомол - наша судьба!

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В рамках региональной недели депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский провел встречу с ветеранами Кубанского комсомола по случаю 100-летия со дня его образования.

Разговор на встрече шел не столько об истории, а о методах и формах работы с молодежью в современных условиях.

"Тепло и сердечно поздравляю вас со знаменательной датой - 100-летием со дня Кубано-Черноморского съезда Российского коммунистического союза молодежи, дата проведения которого считается днем рождения Кубанского комсомола! - начал свое выступление депутат Госдумы, - Это время у многих из нас связано с молодостью, жизненным расцветом, настоящей дружбой и трудом. Для нескольких поколений наших земляков комсомол был школой патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело, всей жизни.

Уверен, что лучшие традиции комсомольцев - целеустремленность и энергию, активную гражданскую позицию, ответственность за судьбу Отечества - бережно сохранит и приумножит подрастающее поколение."

Прозвучали интересные предложения по включению комсомольского актива в патриотическое воспитание молодежи. Поручили обобщить все предложения бывшему первому секретарю крайкома ВЛКСМ Александру Маслову.