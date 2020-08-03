Руководитель пенитенциарной системы Краснодарского края вручил дипломы и первые специальные звания выпускникам ведомственных вузов
Торжественное мероприятие прошло на плацу УФСИН России по Краснодарскому краю. На нем присутствовали руководство Управления, личный состав, родственники молодых офицеров и, конечно, главные герои торжества – выпускники вузов ФСИН России. В этом году 23 молодых специалистов пополнили ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы региона.
Мероприятие открыл начальник УФСИН России по Краснодарскому краю генерал-майор внутренней службы Виктор Пестов. Он поздравил выпускников и пожелал им уверенно идти вперёд по жизни, добиваться успеха в делах, строить карьеру и личную жизнь, а также, никогда не унывать, не опускать руки и смело добиваться самых заветных целей.
С напутственным словом к выпускникам обратился председатель Региональной Общественной организации ветеранов УИС по Краснодарскому краю полковник внутренней службы в отставке Владимир Спивак. Он отметил, что ветераны службы и опытные сотрудники исправительных учреждений всегда готовы оказать практическую помощь молодым специалистам, передать свой опыт, продолжая славные традиции службы в уголовно-испонительной системе региона.
Молодые специалисты ежегодно пополняют ряды пенитенциарной системы края. В этот раз большинство начинающих служебный путь выпускников вернулись в Краснодарский край после окончания Академии ФСИН в Рязани. Есть выпускники Воронежского, Владимирского, Самарского и других учебных заведений Федеральной службы исполнения наказаний.
В этот знаменательный день, помимо дипломов, руководитель регионального управления вручили выпускникам погоны лейтенантов внутренней службы. Через несколько дней молодые сотрудники приступят к выполнению служебных обязанностей в исправительных колониях и следственных изоляторах края.
Источник: http://www.23.fsin.gov.ru/