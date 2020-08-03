Руководитель пенитенциарной системы Краснодарского края вручил дипломы и первые специальные звания выпускникам ведомственных вузов

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Торжественное мероприятие прошло на плацу УФСИН России по Краснодарскому краю. На нем присутствовали руководство Управления, личный состав, родственники молодых офицеров и, конечно, главные герои торжества – выпускники вузов ФСИН России. В этом году 23 молодых специалистов пополнили ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы региона.

Мероприятие открыл начальник УФСИН России по Краснодарскому краю генерал-майор внутренней службы Виктор Пестов. Он поздравил выпускников и пожелал им уверенно идти вперёд по жизни, добиваться успеха в делах, строить карьеру и личную жизнь, а также, никогда не унывать, не опускать руки и смело добиваться самых заветных целей.

С напутственным словом к выпускникам обратился председатель Региональной Общественной организации ветеранов УИС по Краснодарскому краю полковник внутренней службы в отставке Владимир Спивак. Он отметил, что ветераны службы и опытные сотрудники исправительных учреждений всегда готовы оказать практическую помощь молодым специалистам, передать свой опыт, продолжая славные традиции службы в уголовно-испонительной системе региона.

Молодые специалисты ежегодно пополняют ряды пенитенциарной системы края. В этот раз большинство начинающих служебный путь выпускников вернулись в Краснодарский край после окончания Академии ФСИН в Рязани. Есть выпускники Воронежского, Владимирского, Самарского и других учебных заведений Федеральной службы исполнения наказаний.

В этот знаменательный день, помимо дипломов, руководитель регионального управления вручили выпускникам погоны лейтенантов внутренней службы. Через несколько дней молодые сотрудники приступят к выполнению служебных обязанностей в исправительных колониях и следственных изоляторах края.

Источник: http://www.23.fsin.gov.ru/