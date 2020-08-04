В Геленджике стартовала благотворительная акция МВД России «Помоги пойти учиться»

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1 сентября 2020 года в общеобразовательных организациях России приступят к обучению почти 15 миллионов учащихся, из которых 93 тысяч состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел. С целью оказания содействия семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, ежегодно в преддверии нового учебного года МВД реализует проект «Помоги пойти учиться».

В этом году благотворительная акция стартовала в городе-курорте Геленджике, где полицейские, представители краевого и районного Общественных советов совместно с депутатом Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрием Пирогом оказали адресную помощь многодетным семьям. Визит гостей стал для них приятной неожиданностью. Дети в возрасте от двух до десяти лет получили в подарок канцелярские наборы и корзины с фруктами, а также отличное настроение и уверенность в том, что в любой трудной ситуации добрые и неравнодушные люди всегда найдутся и помогут им.

В ходе беседы с детьми Дмитрий Пирог акцентировал внимание на учебный процесс, и рассказал ребятам, что чем больших результатов он добивался в спорте, тем лучше усваивал учебный материал. «Трудолюбие, целеустремленность и дисциплина - одни из самых главных факторов победы, и не только в спорте, но и в жизни», - заметил политик.

Сотрудники ПДН провели с родителями и подросткам профилактические беседы и дали разъяснения по вопросам оказания социальной помощи, представители Общественных советов призвали родителей более ответственно относиться к своим обязанностям, уделяя максимальное внимание досуговой занятости детей. «Семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, необходимо оказывать посильную помощь, нельзя оставлять их без внимания. Забота о подрастающем поколении – это очень важная задача, о которой мы не забываем.Хочу выразить слова благодарности Дмитрию Юрьевичу за активное взаимодействие с Общественным советом при Главке и участие в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности и профилактику безнадзорности детей», - отметил секретарь Общественного совета при ГУ МВД по Краснодарскому краю Максим Осадник.

В рамках визита известного спортсмена в город-курорт полицейские провели мероприятие «Полиция встречает гостей!», направленную на профилактику по розыску несовершеннолетних. Правоохранители и общественники на одной из детских площадок провели разъяснительные беседы с детьми и их родителями. Рассказали гостям города о мерах безопасности и правилах поведения в случае, если ребенок пропал, а также напомнили правила безопасности в быту, на улицах и в местах массового пребывания граждан. Каждый юный участник акции получил из рук организаторов специально подготовленные наклейки на одежду, на которых имеется графа для заполнения контактного номера телефона, по которому можно позвонить, если несовершеннолетний потерялся.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa