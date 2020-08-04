Шампанское – только из Шампани? Всегда ли марка – это знак качества

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4 августа – День рождения шампанского. Об этом напитке в эфире радио Sputnik рассказали бренд-амбассадор Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Виталий Горбенко и главный шампанист компании "Фанагория" Александр Березов.

Считается, что 4 августа 1668 года состоялась первая дегустация шампанского. Появился этот напиток во французском аббатстве в регионе Шампань. По легенде, монах Пьер Периньон обратил внимание, что бочки с забродившим вином взрываются, и решил попробовать разливать напиток в стеклянные бутылки.

В Россию игристые вина пришли, конечно, несколько позже, и тогда этот напиток не считался, как сейчас, преимущественно женским, рассказал в эфире радио Sputnik бренд-амбассадор Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" Виталий Горбенко.

"Была мода на шампанские вина из Франции, и к концу XIX века они укоренились как самый светский напиток. Пришла идея производить такие вина в России. Русскому винному дому в этом году 150 лет. Но игристые вина он начал производить в 1898. Технология та же, которая пришла из Франции, она основана на вторичном брожении в бутылке. В то время шампанское было напитком унисекс, гендерную направленность оно приобрело в советское время", - отметил Виталий Горбенко.

Есть специальная должность: шампанист. Этот человек отвечает за производство напитка от виноградного листа до бокала.

Главный шампанист компании "Фанагория" Александр Березов рассказал, обязательно ли игристое вино, произведенное в Шампани, лучше других.

"Марка – это не все. Если мы говорим о французском шампанском из Шампани – это знак качества. Но примерно 7 евро плюс к стоимости – только потому, что из Шампани. Даже во Франции можно купить хорошую классику из другой провинции, они называются креманы. Они будут дешевле на 7-9 евро, а качество будет не хуже, а иногда и лучше", - сказал Александр Березов в эфире радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/