Сколько детей в РФ живет за чертой бедности?

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Данные за 2018 год неутешительны, но после пандемии все может быть еще хуже. В эфире радио Sputnik доктор социологических наук Владимир Кочетков выразил мнение, что государство должно продолжать поддержку семей с детьми.

В России каждый пятый ребенок оказался за чертой бедности, следует из результатов исследования Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности". Это данные за 2018 год. После пандемии, как считают эксперты, ситуация может ухудшиться.

Самый высокий уровень бедности среди детей, 49,4%, приходится на многодетные семьи.

Семьи с детьми всегда оказываются под ударом, это общемировая тенденция: чем богаче семья, тем меньше детей, отметил в эфире Sputnik заведующий кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ, доктор социологических наук, профессор Владимир Кочетков.

"Наша страна пошла по пути поддержки семей с детьми. Но, на мой взгляд, те меры, которые принимались и будут приниматься нашим правительством для компенсации этих потерь, недостаточны. Они и в абсолютном выражении меньше, чем в других странах, и в процентном отношении, если брать к доходам россиян в нашей стране. Они как-то сгладят потери, но проблему не решат. Я считаю, что в ближайшее время, в 2020, в 2021 году, может, и позже, надо расширять эти меры поддержки, придумывать новые программы, направленные на семьи с детьми", - отметил Владимир Кочетков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/