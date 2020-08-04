В Новороссийске полицейские и общественники провели профилактические беседы с владельцами велосипедов

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Правоохранители вручили велосипедистам специально разработанные памятки и рассказали, как уберечь «двухколесное» имущество от краж.

В Новороссийске сотрудники полиции совместно с лидером движения «Велосоюз. Новороссийск» Павлом Звонковым призвали велосипедистов к бдительности и разъяснили меры безопасности по сохранности двухколесного транспорта.

На набережной города – героя участники мероприятия провели разъяснительные беседы с жителями и гостями города, раздали памятки и рассказали о том, как защитить себя от преступных посягательств.

Элементарные меры безопасности позволят любителям вело спорта провести лето интересно, полезно, не расставаясь со своим двухколесным «товарищем» - отметил лидер общественного движения Павел Звонков.

За истекший период 2020 года в полицию поступило 65 сообщений о хищении велосипедов. Только за прошедшую неделю из подъездов многоквартирных домов похищено 7 велосипедов. Суммы ущерба исчисляются десятками тысяч рублей.

Полицейские напоминают:

Чтобы не стать жертвой злоумышленников не оставляйте свой велосипед в подъезде или около дома. По возможности забирайте его в квартиру или храните в запираемом помещении, куда ограничен доступ посторонних лиц.

Не оставляйте транспортное средство на улице без присмотра. Место парковки велосипеда должно просматриваться с камер видеонаблюдения. Всегда пристегивайте велосипед надежным противоугонными устройствами за колесо и раму.

Обязательно сфотографируйте любые отличительные признаки на вашем велотранспорте и храните снимки у себя.

Если все же ваш велосипед похитили, то незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции с заявлением о краже.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску