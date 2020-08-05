Где быстрей всего дорожает вторичка

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Сервис ЦИАН опубликовал аналитический отчет, из которого следует, что цены на российском вторичном рынке недвижимости продолжают расти в городах с населением от ста тысяч человек. И по темпам роста они обгоняют Москву и Петербург.

В Краснодаре цены на вторичное жилье растут быстрей всего среди южных регионов. За год квартиры в краевом центре подорожали на 7,6 процента и достигли 67,4 тысячи рублей. На Кавказе наибольший рост цен зафиксирован в Ессентуках (10,6 процента, цена за квадратный метр — 51,1 тысячи рублей).

К примеру, в регионах Северо-Запада больше всего за год подорожала недвижимость в Череповце: рост составил 14,7 процента. Сейчас квартиры на вторичном рынке в этом промышленном центре Вологодской области продаются из расчета 44,8 тысячи рублей за квадратный метр.

В Калининграде рост цен за год составил 12,4 процента — цена за квадратный метр достигла здесь 69,8 тысячи рублей.

В Петербурге квартиры за год подорожали на 3,2 процента — на вторичном рынке жилье здесь продается в среднем за 127,3 тысячи рублей за квадратный метр.

В Центральном федеральном округе сильнее всего выросли цены на жилье в Коврове Владимирской области — 16,3 процента, и сейчас квадратный метр вторички в этом городе можно приобрести за 36,4 тысячи рублей. В Москве, где цены на жилье традиционно самые высокие по стране, рост за год составил 4,5 процента. Сейчас квадратный метр недвижимости на вторичном рынке столицы продается за 215,4 тысячи рублей.

В Приволжском федеральном округе быстрей всего за год подорожали квартиры в Перми. Рост составил 8,9 процента, цена за «квадрат» достигла 62 тысяч рублей. В Сибири сильнее всего выросли цены на жилье в Прокопьевске Кемеровской области. За год квартиры здесь подорожали на 19,7 процента, цена квадратного метра сейчас составляет 33,6 тысячи рублей.

А на Дальнем Востоке быстрее всего дорожают квартиры в Южно-Сахалинске. За год цены выросли на 13,3 процента, и теперь квартиру в этом городе можно купить за 131 тысячу рублей за квадратный метр.

Источник: https://kuban.mk.ru/