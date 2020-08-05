Ефремов отказался признавать вину в ДТП: "Ничего не помню"

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Актер Михаил Ефремов заявил, что ничего не помнит об аварии в центре Москвы, в которой погиб водитель Сергей Захаров. В связи с этим он не может признать вину.

В зале Пресненского суда Москвы он подчеркнул, что ему понятно предъявленное обвинение. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" - добавил артист.

Ранее актер, который прибыл в Пресненский суд Москвы для участия в заседании по делу о смертельном ДТП, попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны. Тот до этого заявил о "похрюкивании в суде" артиста.

По версии следствия, Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП с участием другого автомобиля. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров.

Источник: https://www.mk.ru/