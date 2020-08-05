ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подвело итоги шести месяцев участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости"

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Первым на Кубани коммунальным предприятием, вступившим в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», стало государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс». Под эгидой министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и министерства экономики Краснодарского края в ноябре 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве с АНО «Федеральный центр компетенций».

Участие в проекте рассчитано на 3 года. За это время производительность труда планируется поднять на 30%. В качестве пилотного участка для оптимизации производства было выбрано ремонтно-эксплуатационное управление «Таманский групповой водопровод», которое обслуживает порядка 60 тысяч жителей Таманского полуострова.

Оператором проекта выступает Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). С самого начала проекта эксперты ФЦК провели обучение и стажировку персонала предприятия. Как отмечают федеральные специалисты, серьезная подготовка кадров и методологическое сопровождение является фундаментом успеха и непременным условием участия в проекте. Особое внимание уделяют подготовке внутренних тренеров по бережливому производству - бесплатное обучение проходят те люди, которые продолжит повышать производительность труда после того, как эксперты закончат работу на предприятии. Иными словами – это подготовка собственных специалистов по повышению производительности труда из числа сотрудников конкретного предприятия. В январе 2020 года сотрудник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» начальник участка службы сбыта Евгений Пронько успешно прошел обучение и защиту в ФЦК на внутреннего тренера по всем трем доступным направлениям: это основы бережливого производства, реализация проектов по улучшению, 5С на производстве, и в настоящее время проводит обучение сотрудников на предприятии.

В рамках проекта по повышению производительности труда ведется работа над усовершенствованием производственной системы с применением принципов и инструментов бережливого производства. За счет этих инструментов, процессы на предприятии станут эффективнее, быстрее, проще. Будут активированы резервы производительности оборудования – это внеплановые простои, отсутствие стандартов переналадки, низкое качество инструмента, неравномерная загрузка потока.

В первую очередь, максимальная работа с потерями, устранение которых не требует существенных затрат и при этом приносит ощутимый эффект. Он складывается из повышения производительности, повышения качества, уменьшения запасов в производстве, а значит финансовых ресурсов предприятия, вложенных в эти запасы и др.

Для достижения поставленных целей проведена активная диагностика состояния производства, которая позволит построить текущую карту потока создания ценностей, выявляются проблемы и вырабатываются мероприятия по их устранению. В результате выявлены пять ключевых проблем, которые периодически повторяются в процессе производства и разработан план мероприятий, направленных на повышение эффективности производства. После чего проводится внедрение намеченных усовершенствований и выход на работу по новому процессу.

В рамках проекта на пилотном участке проделана масштабная работа: тщательно была проанализирована деятельность РЭУ «Таманский групповой водопровод» и выработан план мероприятий по сокращению издержек и улучшению производственных процессов. По итогам работы полгода участия в проекте уже видны качественные изменения в оптимизации производственного процесса, сокращаются запасы незавершенного производства, корректируются текущие производственные процессы. Значительно сократилось время на устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях.

«Мы провели стандартизацию процесса АВР (аварийно-восстановительных работ), внедрили систему 5С в помещении и машине выездной бригады, определили перечень инструментов и порядок их закупки. Кроме того, была внедрена электронная база данных по объектам ремонта, разработаны мероприятия по автоматизации процессов. Весь этот комплекс мер позволил ускорить ремонт в два раза, с 2 до одного часа», - сообщил Андрей Махно, руководитель проекта ФЦК.

В рамках проекта снижение потерь воды с 57% до 54% позволило сохранить порядка 100 тыс. кубических метров пресной воды. Это более 6 млн рублей чистой экономии за полгода. Такого результата удалось добиться благодаря внедрению инструментов бережливого производства наряду с автоматизированным комплексом поиска течей и контроля состояния, а также профилактического обслуживания колодцев. Сокращение времени АВР в 2 раза наряду с вышеперечисленными мероприятиями позволило сократить удельный расход электроэнергии на 25%, что также дало экономию денежных средств более 6 млн руб. за 6 месяцев.

В результате реализации нацпроекта у предприятия появилась возможность не поднимать тариф за услуги водоснабжения и водоотведения в первом полугодии 2020 года для Таманского района. Это решение участника нацпроекта поддержала Региональная энергетическая комиссия – Департамент цен и тарифов Краснодарского края.

«Впоследствии программа будет реализована во всех структурных подразделениях ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Проект важен тем, что его реализация — это не конечная стадия. Важен не только итог проекта, но и сам процесс. Общие усилия приведут к формированию культуры постоянных улучшений на предприятии, где каждый работник сможет давать свои предложения и влиять на качество, условия и эффективность своей работы. С помощью ФЦК мы должны научиться грамотным производственным решениям, анализу потерь и выстраиванию потока, оптимальному взаимодействию и применению инструментов бережливого производства. Мы должны научиться быть эффективными. Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволит предприятию получить стабильный рост производительности», - отметил Александр Лазарев, директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Источник: https://www.xn--80abeifzebhjhncp7as0n.xn--p1ai/