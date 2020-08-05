ЛДПР планирует провести митинг в поддержку Фургала в Москве

/Общество/

Партия ЛДПР намерена провести в Москве митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

«Мы защищаем его, помогаем ему. 22 августа проводим митинг в защиту Фургала», - подчеркнул он.

Жириновский отметил, что у партии есть место для проведения акции, даже в том случае, если в столице действуют ограничения на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. При этом лидер ЛДПР не уточнил подробности готовящейся акции, а также, подавалась ли официальная заявка на проведение митинга.

Он снова подчеркнул, что в партии не знали о событиях 2004-2005 годов, в которых мог участвовать Сергей Фургал, которого 20 июля 2020 года отстранили от должности главы края в связи с утратой доверия.

Источник: https://www.mk.ru/