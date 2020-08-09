В эту среду жители и председатель ТСЖ "Мамайка" пригласили на встречу, которая прошла во дворе дома ул. Видова, 210.

/Общество/

Люди обратились за помощью.

Вопрос касается долгов перед фондом капитального ремонта. Жильцы приняли решение собирать деньги на спецсчет. А до этого, в течение длительного времени, не получали квитанции от фонда капремонта. Когда же платёжки пришли, получилось, что жильцы — злостные должники. Фонд капремонта дал срок на погашение долгов до 10 августа, но многие не в состоянии выплатить всю сумму сразу. Совместно с нашими юристами и специалистами ЖКХ решаем вопрос о возможности рассрочки платежей.

На сегодняшний момент удалось договориться о погашении долгов в срок до 1 октября. Будем работать над тем, чтоб людям дали время до конца года.