/Общество/
В эту среду жители и председатель ТСЖ "Мамайка" пригласили на встречу, которая прошла во дворе дома ул. Видова, 210.
Люди обратились за помощью.
Вопрос касается долгов перед фондом капитального ремонта. Жильцы приняли решение собирать деньги на спецсчет. А до этого, в течение длительного времени, не получали квитанции от фонда капремонта. Когда же платёжки пришли, получилось, что жильцы — злостные должники. Фонд капремонта дал срок на погашение долгов до 10 августа, но многие не в состоянии выплатить всю сумму сразу. Совместно с нашими юристами и специалистами ЖКХ решаем вопрос о возможности рассрочки платежей.
На сегодняшний момент удалось договориться о погашении долгов в срок до 1 октября. Будем работать над тем, чтоб людям дали время до конца года.