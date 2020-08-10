Как правильно оформить документы при перевозке зерна

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает о правилах выпуска зерна в обращение на рынке.

Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза сопровождается товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию о декларации о соответствии партии зерна требованиям указанного технического регламента (кроме зерна, предназначенного для направления на хранение и (или) обработку).

Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость, содержащими информацию о:

- виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);

- количестве зерна, в единицах массы;

- наименовании и месте нахождения заявителя;

- о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет более 0,9 процента.

Поставляемое зерно, соответствие которого требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» не подтверждено, не допускается к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/