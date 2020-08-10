Суд трижды поддержал позицию Россельхознадзора о привлечении к ответственности предприятия по факту выпуска фальсифицированной молочной продукции

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Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа поступивших документов, в исследованном образце творога м.д.ж. 9% т.м. «Твороговъ», произведенного ОА «Приморско-Ахтарский молочный завод», установлены растительные масла и жиры на растительной основе.

Ранее (05.02.2019г.) Управлением в отношении АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» вынесено постановление по делу об административном правонарушении предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ,которое не обжаловалось, вступило в законную силу, штраф было оплачен в срок.

Ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ – нарушение изготовителем технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, предусмотрена ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.03.2020 юридическое лицо АО «Приморско-Ахтарский молочный завод» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа 700 000 рублей.

Общество, не согласившись с решением суда, обратилось в вышестояший суд с целью обжалования.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2020 решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.03.2020 оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Далее предприятие пыталось обжаловать решение в Арбитражном суде Северо- Кавказского округа.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.07.2020 решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.03.2020 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2020 оставлены без изменений, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/