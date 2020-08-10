Охладители молока – ключевые особенности конструкций, применение, особенности, внешний вид
Любое современное предприятие, которое специализируется на изготовлении молочных коктейлей, йогуртов, кефира или других изделий из молока, должно обладать специализированным оборудованием.
Это не только полноценные технологические линии по переработке, но еще и специальные емкости. Например, они необходимы для временного хранения и поддерживают оптимальную температуру, чтобы предотвратить преждевременное распространение микроорганизмов. Особенно это важно для парного молока, которое было недавно получено из коров. Для того, чтобы осуществить временное хранение и охладить молоко, требуется использовать специальные конструкции - охладитель молока http://www.progress-st.ru/prod/tanki_ohladiteli_moloka/. Сейчас известно несколько разновидностей таких емкостей с охладительными устройствами, которые отличаются по многим характеристикам. Например, это касается типа конструкции, варианта установки, производительности, вместительности, стоимости, производителя и других параметров. Но вне зависимости от этого в любом молочном предприятии должен быть установлен охладитель молока в зависимости от мощности комбината.
Что представляет собой современный охладитель молока и каких видов бывает такое оборудование?
Охладители молока – это специализированное оборудование, которое имеет вид емкости, в которой установлено специальное компрессорное охладительное оборудование. Оно позволяет понижать температуру внутри и сохранять заданный диапазон на протяжении необходимого промежутка времени. Одним из самых важных отличий таких охладителей является наличие специальной системы очистки. Но и это далеко не все особенности. К числу наиболее популярных вариантов конструкций относят следующие:
- 1 – охладители закрытого типа. Это профессиональные конструкции, которые обладают большой вместительностью – от 2 до 12 тысяч литров. Такие задачи необходимо решать именно профессиональным и крупным молочным компаниям для хранения и подготовки молочной продукции. Стоимость несколько выше, чем у другого оборудования, но такие охладители более производительные;
- 2 – охладители открытого типа. Такие охладительные емкости обладают значительно меньшим объемом – до 2000 литров, отличаются наличием более демократичной стоимости, меньше потребляют энергию ввиду того, что объем меньше.