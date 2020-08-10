Охладители молока – ключевые особенности конструкций, применение, особенности, внешний вид

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Любое современное предприятие, которое специализируется на изготовлении молочных коктейлей, йогуртов, кефира или других изделий из молока, должно обладать специализированным оборудованием.

Это не только полноценные технологические линии по переработке, но еще и специальные емкости. Например, они необходимы для временного хранения и поддерживают оптимальную температуру, чтобы предотвратить преждевременное распространение микроорганизмов. Особенно это важно для парного молока, которое было недавно получено из коров. Для того, чтобы осуществить временное хранение и охладить молоко, требуется использовать специальные конструкции - охладитель молока http://www.progress-st.ru/prod/tanki_ohladiteli_moloka/. Сейчас известно несколько разновидностей таких емкостей с охладительными устройствами, которые отличаются по многим характеристикам. Например, это касается типа конструкции, варианта установки, производительности, вместительности, стоимости, производителя и других параметров. Но вне зависимости от этого в любом молочном предприятии должен быть установлен охладитель молока в зависимости от мощности комбината.

Что представляет собой современный охладитель молока и каких видов бывает такое оборудование?

Охладители молока – это специализированное оборудование, которое имеет вид емкости, в которой установлено специальное компрессорное охладительное оборудование. Оно позволяет понижать температуру внутри и сохранять заданный диапазон на протяжении необходимого промежутка времени. Одним из самых важных отличий таких охладителей является наличие специальной системы очистки. Но и это далеко не все особенности. К числу наиболее популярных вариантов конструкций относят следующие: