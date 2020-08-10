ЧЕМ ЖИВУТ ЧАМАЛЫ И ИЖОРЦЫ: ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ РОССИИ?

/Общество/

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Наша страна уникальна — в ней проживают более 190 народов, сохранивших свои особенности, язык и культуру.

Кто они, исконные жители России? Сколько их, на каких языках они говорят, чем занимаются и как живут?

Сегодня в мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов. Это 5% населения планеты. Хранители культурных традиций предков и редких языков, они расселены по всем континентам почти в 90 странах. Как правило, это малочисленные народы, которые проживают на небольших территориях — в исконной среде обитания.

В России коренными малочисленными признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года, в нашей стране 47 таких этносов. В их составе выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах России, более 65% из них — в сельской местности, где особенно бережно хранят традиции и быт предков.

Перепись населения позволяет узнать, как меняются численность и жизнь этих народностей, чтобы определить, какую поддержку им необходимо оказать, как сберечь их уникальные культурные обычаи, традиции, язык. Изменения численности коренных народов зачастую определяются не только демографическими показателями в стране, но и национальной самоидентификацией — эти данные можно получить исключительно по итогам переписи населения. Каждый гражданин России вправе самостоятельно определить свою национальность, ориентируясь, например, не только на этническое происхождение, но и на близость к определенной культуре и языку, а также другие возможные причины.

Так, в Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами, которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Но еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3889 человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали более 4000 человек. В конце XX века многие чамалалы стали покидать родные селения в поисках новых возможностей для заработка, переселялись в города и другие регионы. Смена места проживания, вероятно, отразилась и на самоидентификации. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, лишь 12 жителей страны отнесли себя к чамалалам. К 2010 году их число увеличилось вдвое. Сколько их сейчас — мы узнаем уже в 2021 году, когда пройдет очередная перепись и будут подведены ее первые итоги. Кстати, в 2010 году около 500 россиян заявили, что знают чамалинский язык.

Свои редкие народности есть в Ленинградской области: 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь проживали здесь на момент переписи 2010 года. Хабаровский край — родной регион для нанайцев, 91,7% которых (или 11 009 человек) были зафиксированы в 2010 году именно здесь. Соседство им составляли 480 негидальцев, 2149 нивхи, 441 орочи, 2621 ульчи, 1128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных этносов.

Расширить круг солидарности с коренными народами и совместно работать над тем, чтобы обеспечить им возможности для развития — одна из целей учреждения Международного дня коренных народов мира. Он был установлен в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и отмечается ежегодно 9 августа, в день первого заседания Рабочей группы ООН по коренному населению. Уточнение данных (демографических, лингвистических, экономических) по коренным народам в рамках переписей населения позволяет государствам точнее ставить задачи по решению проблемных вопросов малых этнических групп.

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения