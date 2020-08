Опубликованы лидеры рейтинга регионов РФ в зарубежных СМИ 2019 года

/Общество/

Аналитическое агентство «Смыслография» (входит в коммуникационную группу «АГТ») и компания Dow Jones провели очередное исследование восприятия регионов Российской Федерации ведущими зарубежными англоязычными СМИ.

Разработанная специалистами Смыслографии методика включает количественную и качественную проработку упоминаний субъектов РФ, проанализированных с использованием материалов информационно-аналитической службы Factiva.com в топ-100 ключевых англоязычных медиа, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, Washington Post и др. Общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций. Москва была исключена из общего рейтинга, поскольку ее сравнение с другими субъектами федерации было признано методологически некорректным из-за связанной с ней общефедеральной и международной повестки.

Топ-10 рейтинга, 2019 год

ТЕКУЩЕЕ МЕСТО В 2019 ГОДУ РЕГИОН ОБЩИЙ БАЛЛ ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА В РЕЙТИНГЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2018 Г. 1 Новосибирская область 166 - 2 Краснодарский край 152 +1 3-5 Сахалинская область 151 -1 3-5 Омская область 151 +10 3-5 Приморский край 151 +2 6 Республика Татарстан 145 +1 7 Ярославская область 144 +8 8 Псковская область 139 +34 9 Нижегородская область 137 +11 10-12 Оренбургская область 135 +1 10-12 Хабаровский край 135 +20 10-12 Свердловская область 135 +3

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте агентства «Смыслография» по <ссылке.

Аналитики агентства «Смыслография» подтвердили новый тренд, что в число традиционных позитивных инфоповодов о российских регионах в зарубежных СМИ – футболу и ТЭК - добавился еще один – новости Континентальной хоккейной лиги. Это расширило число регионов, привлекающих внимание ведущих англоязычных СМИ на постоянной основе.

«В последние пять лет спортивная тематика стала основным позитивным драйвером интереса медиа - в среднем по всем регионам спорту посвящается около 40% материалов. Только шестая часть материалов отражает деловую повестку, включая активности крупных компаний, обновление международных кредитных рейтингов и новости транспортной инфраструктуры. Самой популярной отраслью российского бизнеса в 2019 году остается добыча, переработка и экспорт нефти и газа», - рассказала генеральный директор аналитического агентства «Смыслография» Ольга Васильева.

В сравнении с 2018 годом позиции в 10-ке лидеров сохранили половина регионов: Новосибирская область, Краснодарский край, Сахалинская область, Приморский край и Республика Татарстан.

При этом Новосибирская область удержала первое место второй год подряд. Существенная часть материалов с упоминанием Новосибирской области связана с выступлением в КХЛ хоккейного клуба «Сибирь». Ряд публикаций был посвящен разнообразным бизнес проектам. Несмотря на огромный резонанс, новость о токсичном ярко-голубом озере - золоотвале, в который сливает отходы местная ТЭЦ, не повлияла на общий благоприятный фон материалов о Новосибирской области в зарубежных СМИ.

Более половины материалов о Краснодарском крае традиционно посвящено футбольному клубу «Краснодар», который упоминается также в контексте дела футболистов Кокорина и Мамаева. По бизнес-тематике ряд источников активно печатали релизы ПАО «Магнит».

Постоянный участник топ-10 рейтинга - Сахалинская область, существенная доля материалов о которой в 2019 году посвящена производству и продаже СПГ. В частности, «Газпром» сообщил о намерении построить в Поронайском районе Сахалинской области комплекс по сжижению природного газа, кроме того, обсуждалось сотрудничество в этой сфере с Японией. Немалый резонанс получила история «китовой тюрьмы», откуда в первой декаде ноября были вызволены последние животные. Также регион достаточно часто упоминается в материалах, посвященным взаимоотношениям Японии и России по вопросу Курильских островов.

В числе дебютантов топ-10 - Омская область. Большая часть публикаций о ней посвящена матчам ХК «Авангард». Кроме этого, существенное количество материалов связано с производством и продажей нефти.

Приморский край основное внимание иностранных медиа привлек новостями хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток). Кроме того, СМИ активно писали об участии Премьер-министров Индии и Японии в ВЭФ-2019, в рамках которого обсуждалось сотрудничество стран в различных отраслях. Зарубежные СМИ также отметили переговоры В. Путина и Ким Чен Ына, состоявшиеся во Владивостоке в апреле.

У Республики Татарстан традиционно разнообразное информационное поле в зарубежных СМИ, на котором доминирует спортивная повестка – много материалов посвящено хоккею и футболу, а также предстоящему в 2022 году в Казани чемпионату мира по плаванию. В 2019 году в столицу Татарстана проходил чемпионат WorldSkills, который вызвал заметный интерес зарубежных СМИ. Достаточно активно освещается бизнес-тематика, но явного лидера по упоминаемости среди компаний нет.

Как подчеркнул эксперт АГТ Владислав Шулаев, «навязать свою повестку ведущим англоязычным СМИ российским регионам пока не удавалось. Для того, чтобы попадать на страницы зарубежных СМИ, эффективнее продвигать те тематики новостей, которые чаще публикуют иностранные медиа. Как отмечает Владислав Шулаев, к их числу относится ограниченный перечень таких тематик: ТЭК (прежде всего нефть и нефтепереработка), выступления Президента РФ, обновление международных кредитных рейтингов, локальные новости ТНК, новости ключевых морских портов, новые месторождения и определенный спектр спортивных новостей: футбол (еврокубки, РПЛ), хоккей (КХЛ), чемпионаты мира и этапы Кубка мира по популярным видам спорта». Владислав Шулаев также отметил, что у каждого российского региона есть, как правило, 1-2 тематики, по которым он более заметен в зарубежном медиаполе. И у многих регионов – это футбол и хоккей. Когда к ним добавляются значимые новости бизнес-проектах, то регион значительно улучшает позиции в этом рейтинге.

Источник: http://www.s-graph.ru