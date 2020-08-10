В Краснодаре после карантина вырос спрос на покупку комнат
Аналитики Авито Недвижимости изучили рынок и зафиксировали повышенный спрос на приобретение в собственность отдельных комнат.
В начале карантина россияне вынуждено поставили на паузу все свои планы в сфере недвижимости, но с мая на рынок начал влиять фактор отложенного спроса. Так, в июне 2020 года интерес к покупке отдельной комнаты вырос на 10,5% по сравнению с предыдущем месяцем, а уровень предложения поднялся на 3,8%. По России средняя цена за объект составила 550 тыс. рублей на конец II квартала 2020, а в Краснодаре — 729 тыс. рублей.
Сегмент комнат, как и весь рынок недвижимости, значительно пострадал за время карантина. Однако с возобновлением активности в городах, спрос на покупку отдельных комнат начал восстанавливаться и уже в июне показал рост на 10,5% (см. График 1). Во многом интерес именно к этой категории недвижимости связан с падением реальных доходов населения. Ведь для жителей крупных городов России наиболее остро стоит вопрос с отдельным жильем, а во время самоизоляции финансовое положение россиян значительно пошатнулось, и покупка полноценной квартиры стала менее доступным вариантом. Именно поэтому приобретение комнаты — одна из бюджетных альтернатив в текущей ситуации.
График 1. Динамика спроса на покупку комнат, март-июнь 2020
Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали динамику цен на покупку комнат в крупных городах России. Лидером по средней стоимости объекта стала Москва (3,3 млн руб.), затем с небольшой разницей идут Сочи (1,7 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,6 млн руб.) а завершают топ-5 с миллионными показателями Севастополь (1,26 млн руб.) и Симферополь (1,195 млн руб.). Эти города являются привлекательными вариантами как для постоянного проживания, так и для инвестирования в туристическое жилье.
Если смотреть на динамику цен, то с мая по июнь средняя стоимость комнаты незначительно колебалась во всех крупных городах России: максимальный прирост показал Волгоград (+3,8%), а снижение — Севастополь (-3,1%).
Таблица 1. Средняя цена за комнату в крупных городах России, июнь 2020
|
Город
|
Средняя цена (руб.)
|
Изменение средней цены по отношению к маю 2020
|
Вся Россия
|
550 000
|
1,9%
|
Москва
|
3 300 000
|
1,5%
|
Сочи
|
1 700 000
|
0%
|
Санкт-Петербург
|
1 600 000
|
0%
|
Севастополь
|
1 260 000
|
-3,1%
|
Симферополь
|
1 195 000
|
-0,4%
|
Казань
|
900 000
|
0%
|
Уфа
|
880 000
|
1,1%
|
Екатеринбург
|
880 000
|
-1,1%
|
Новосибирск
|
760 000
|
-2,6%
|
Иркутск
|
750 000
|
0%
|
Краснодар
|
729 000
|
1,3%
|
Калининград
|
705 000
|
0,7%
|
Нижний Новгород
|
700 000
|
0%
|
Тюмень
|
700 000
|
0%
|
Пермь
|
690 000
|
0%
|
Ростов-на-Дону
|
680 000
|
1,5%
|
Томск
|
670 000
|
0%
|
Самара
|
650 000
|
0%
|
Красноярск
|
600 000
|
0,0%
|
Волгоград
|
550 000
|
3,8%
|
Омск
|
550 000
|
0%
|
Воронеж
|
500 000
|
0%
|
Саратов
|
490 000
|
0%
|
Челябинск
|
450 000
|
0%
|
Ульяновск
|
390 000
|
0%
Источник: Авито Недвижимости