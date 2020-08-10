/Общество/

В Краснодаре после карантина вырос спрос на покупку комнат

Аналитики Авито Недвижимости изучили рынок и зафиксировали повышенный спрос на приобретение в собственность отдельных комнат.

В начале карантина россияне вынуждено поставили на паузу все свои планы в сфере недвижимости, но с мая на рынок начал влиять   фактор отложенного спроса. Так, в июне 2020 года интерес к покупке отдельной комнаты вырос на 10,5% по сравнению с предыдущем месяцем, а уровень предложения поднялся на 3,8%. По России средняя цена за объект составила 550 тыс. рублей на конец II квартала 2020, а в Краснодаре — 729 тыс. рублей.

Сегмент комнат, как и весь рынок недвижимости, значительно пострадал за время карантина. Однако с возобновлением активности в городах, спрос на покупку отдельных комнат начал восстанавливаться и уже в июне показал рост на 10,5% (см. График 1). Во многом интерес именно к этой категории недвижимости связан с падением реальных доходов населения. Ведь для жителей крупных городов России наиболее остро стоит вопрос с отдельным жильем, а во время самоизоляции финансовое положение россиян значительно пошатнулось, и покупка полноценной квартиры стала менее доступным вариантом. Именно поэтому приобретение комнаты — одна из бюджетных альтернатив в текущей ситуации.

График 1. Динамика спроса на покупку комнат, март-июнь 2020

Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали динамику цен на покупку комнат в крупных городах России. Лидером по средней стоимости объекта стала Москва (3,3 млн руб.), затем с небольшой разницей идут Сочи (1,7 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,6 млн руб.) а завершают топ-5 с миллионными показателями Севастополь (1,26 млн руб.) и Симферополь (1,195 млн руб.). Эти города являются привлекательными вариантами как для постоянного проживания, так и для инвестирования в туристическое жилье.

Если смотреть на динамику цен, то с мая по июнь средняя стоимость комнаты незначительно колебалась во всех крупных городах России: максимальный прирост показал Волгоград (+3,8%), а снижение — Севастополь (-3,1%).

Таблица 1. Средняя цена за комнату в крупных городах России, июнь 2020

Город

Средняя цена (руб.)

Изменение средней цены по отношению к маю 2020

Вся Россия

550 000

1,9%

Москва

3 300 000

1,5%

Сочи

1 700 000

0%

Санкт-Петербург

1 600 000

0%

Севастополь

1 260 000

-3,1%

Симферополь

1 195 000

-0,4%

Казань

900 000

0%

Уфа

880 000

1,1%

Екатеринбург

880 000

-1,1%

Новосибирск

760 000

-2,6%

Иркутск

750 000

0%

Краснодар

729 000

1,3%

Калининград

705 000

0,7%

Нижний Новгород

700 000

0%

Тюмень

700 000

0%

Пермь

690 000

0%

Ростов-на-Дону

680 000

1,5%

Томск

670 000

0%

Самара

650 000

0%

Красноярск

600 000

0,0%

Волгоград

550 000

3,8%

Омск

550 000

0%

Воронеж

500 000

0%

Саратов

490 000

0%

Челябинск

450 000

0%

Ульяновск

390 000

0%

 

Источник: Авито Недвижимости

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Категория: Новости / Общество

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