Рынок труда Кубани по итогам июля: спрос на рабочих падает, а на медиков растет

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Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter проанализировали вакансии на hh.ru на Кубани и выяснили, какие изменения произошли на рынке труда региона в июле.

За июль, по отношению к июню, число вакансий в Краснодарском крае увеличилось на 22%, а прирост резюме соискателей составил 11%. По отношению к аналогичному месяцу прошлого года динамика вакансий показала отрицательное значение – в июле 2019 вакансий на Кубани было на 7% больше, а вот число резюме, напротив, выросло на 20%. Сегодня средний уровень конкуренции в крае составляет 7 человек на место, что говорит о ее повышенном уровне в пользу работодателя.

- Высокую динамику роста вакансий в июле продемонстрировали такие профессиональные сферы, как «Туризм/Гостиничный бизнес» (+154% к июню), «Домашний персонал» (+119%), «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» (+67%), «Медицина/Фармацевтика» (+66%) и «Административный персонал» (+58%). Отрицательные значения зафиксированы в сфере юриспруденции (-4% к июню) и в вакансиях для рабочего персонала (-48%), - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Юг Алёна Манохина. - Число резюме соискателей интенсивно растет в следующих профобластях: «Наука/Образование» (+29), «Спортивные клубы/Индустрия красоты» (+23%), «Инсталляция и сервис» (+19%), «Государственная служба/Некоммерческие организации» (+18), и «Медицина/Фармацевтика» (+16).

По итогам июля, по-прежнему, на Кубани больше остальных востребованы специалисты профессиональных сфер «Продажи» (33% от общего числа вакансий на hh.ru в регионе), кроме этого, в первой пятерке оказались «Строительство/Недвижимость» (14%), «Рабочий персонал» (9%), «Туризм/Гостиницы/Рестораны» (9%) и «Медицина/Фармацевтика» (8%).

Источник: HeadHunter