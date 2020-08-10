«Высокий Берег»: новая история

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Винодельня «Кубань-Вино» провела редизайн торговой марки «Высокий Берег». В оформлении этикетки использованы природные фактуры: морская галька, песок, дуб, гранит.

Новый дизайн передает ощущение свежести, единения с природой, создает уникальный образ продукта и наиболее полно раскрывают саму концепцию винного бренда.

Коллекция «Высокий Берег» была создана в 2017 году. Свое название она получила в честь известного места в городе Анапа, в окрестностях которого расположены виноградники компании. Местность популярна неповторимыми горными ландшафтами, морскими пейзажами и бодрящим чистым воздухом. Выращенный в экологически чистой зоне виноград позволил создать натуральные вина с сертификацией «ЭкоТестПлюс». В линейке представлены белые, красные и розовые сухие вина, а также игристые вина. Использование уникальных технологий производства сделали коллекцию «Высокий Берег» интересной как для экспертов, так и для потребителей.

«Задачей было создать этикетки со смыслом, чтобы они символизировали природу региона, отражали уникальность местности, в которой мы создаем свои вина. Нам хотелось вступить в визуальный диалог с потребителем: рассказать небольшую историю о том, как природа в умелых руках человека производит свои лучшие продукты. Оформление смелое, необычное, но при этом гармоничное, с высоким уровнем художественной эстетики», - прокомментировала директор по продукту Елена Мельникова.

Стильный, запоминающийся дизайн призван подчеркнуть элегантность, утонченность, экологичность продукта, усилить рыночные позиции бренда и увеличить его аудиторию.

Источник: «Кубань-Вино»