В Лесном фонде Северского района Кубани выявили 80 участков под застройку

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В Северском районе Краснодарского края продолжается проверка соблюдения градостроительного законодательства, начавшаяся по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Напомним, по всему региону работают соответствующие межведомственные группы. Работа такой группы специалистов в Северском районе выявила там 80 участков под застройку, которые расположены в границах лесного фонда.

Вице-губернатор Сергей Болдин отметил, что такие результаты показала проверка пока ещё только дух поселений района. Работу там специалисты ещё продолжат.

Как ранее писал «МК на Кубани», проверки такого рода инициировал губернатор после того, как были обнаружены 350 га лесов, включённые в границы поселений. Местами эти леса уже начали застраиваться. Такая комиссия приступила уже к работе в Горячем Ключе и Новороссийске.

Ранее начались проверки градостроительного законодательства в Анапе и Краснодаре. После критики Кондратьва в отставку подал глава Анапы Юрий Поляков. Проверка в курорте выявила 112 нарушений, значительная часть из которых связана с застройкой прибрежной зоны. Позднее стало известно о том, что меняет место работы и замглавы Краснодара Владислав Ставицкий, отвечавший в мэрии за вопросы строительства.

Источник: https://kuban.mk.ru/