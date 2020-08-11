В Краснодаре снова выявлено незаконное содержание животных

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Прокуратура Прикубанского округа Краснодара провела проверку по факту нарушения условий содержания экзотических животных. На этот раз пострадавшими оказались попугаи, игуана, тигровый питон, лемур, сурикаты и другие, — сообщается на сайте прокуратуры края.

Так, лемура держали в клетке площадью чуть более одного квадратного метра, в то время как зверьку положено не менее 15 кв. м. свободного пространства. Игуана жила в вольере площадью 6, 16 кв. м. при минимальном допустимом значении в 20 кв. м.

По традиции, кормовой рацион тоже не соответствовал действующему законодательству и не имел сопроводительных ветеринарных документов. Кроме того, отсутствовал ветеринарный пункт, животным не обеспечивалось лечение.

По данным фактам прокуратура направила исковое заявление в суд о запрете хозяйствующему субъекту осуществлять деятельность по предоставлению выставочных услуг с использованием животных до устранения выявленных нарушений.

Ранее "МК на Кубани" сообщал о нарушении содержания животных в здании бывшей гостиницы "Централь".

Источник: https://kuban.mk.ru/