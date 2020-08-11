Подсветка лестниц. Для чего нужна и как не ошибиться в выборе

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Подсветка лестницы — это не только эффектный декоративный элемент, но еще и средство снижения травмоопасности конструкции.

Как взрослому, так и ребенку довольно легко оступиться на ступенях в условиях недостаточной освещенности помещения. Поэтому при выборе настоятельно рекомендуем поговорить со специалистом по подсветке ступеней! Предусмотрительно установленные светильники хотя бы отчасти решают эту проблему. В эффективности метода сомневаться не приходится: в настоящий момент подсветка лестницы является обязательным условием для объектов коммерческой недвижимости. Вопрос находится на контроле у государства.

Не стоит беспокоиться из-за того, что после установки подсветки лестница коттеджа, будь это внутренняя или наружная конструкция, станет выбиваться из общего для всего окружающего пространства дизайна. Сегодня в продаже можно найти достаточно много технических решений, позволяющих выполнить задачу с должной аккуратностью и эстетичностью. В конечном счете все упирается в бюджет мероприятия, а также личные предпочтения покупателя.

Идеальный светильник для лестницы должен отвечать следующим требованиям:

низкое энергопотребление;

необходимый уровень пылевлагозащиты;

пожаробезопасность;

хорошая ремонтопригодность;

удобный для установки и обслуживания конструктив;

приемлемая яркость и стильный дизайн.

Специализированная подсветка для лестниц имеет ряд преимуществ перед универсальными устройствами. Так, в тех же настенных светильниках для ступеней иногда предусмотрена возможность регулировки яркости светового луча. Это позволяет добиться необходимой степени освещенности, не вредя при этом каким-то визуальным качествам конструкции.

В целом, очень важно чтобы подсветка не только улучшала лестницу, но и украшала ее. С этой целью сегодня даже используются скрытые светильники на основе светодиодных лент. Отдельные комплектации позволяют изменять интенсивность свечения, цвет светового излучения, а также поддерживают программы работы: мигание, работа по таймеру, реакция на определенные команды или события. Переходите к нам на сайт и смотрите фото фонарей и светильников лестницы.