Как удивить ребенка на день рождения

/Общество/

День рождения - это самый важный день в году для каждого ребенка. И малыши, и дети постарше с нетерпением ждут праздника, предвкушая, что родители приготовили им на этот раз. Чтобы эти ожидания не были обмануты, нужно действительно хорошо постараться. Что за сюрприз можно приготовить для ребенка.

Раз в году, но там, чтобы запомнилось на все 365!

Незабываемый праздник нужно готовить заранее, причем желательно, начать его сразу после пробуждения. Если действовать по плану, то все получится.

1. Утро. Украсить комнату ребенка, место для завтрака и ванную, используя гирлянды и поздравительные надписи.

2. День. Привезти в школу или детский сад угощение для других детей.

3. Вечер. Устроить семейные посиделки и любимыми блюдами ребенка и просмотром фильма.

Все это должно быть приготовлено втайне, чтобы малыш не догадался. И, само собой, это не единственная идея.

Воздушные шарики - то, что нужно для создания веселой атмосферы

Не секрет, что их очень любят все дети: они ассоциируются с яркими эмоциями и невероятными приключениями. Поэтому прекрасный вариант сюрприза - это фигура из шаров, которую можно поставить в комнате малыша. Он наверняка придет в восторг, когда увидит своего любимого персонажа из мультика, фильма или игры. Фигуру можно использовать для фотосессии и детского праздника, она точно продержится даже против целой толпы маленьких непосед.

Связка шаров с гелием с поздравительной надписью станет прекрасным дополнением к основному подарку: дети не понимают прелести цветов, а сюрприз в виде шариков наверняка оценят. Можно выбрать разные цвета и количество шариков, самое главное - это искренние эмоции и радость именинника.

Дарить подарок можно весело

Получить то, что давно хотелось - это само по себе радость, но почему бы родителям не спрятать "клад", оставив ребенку маленькие подсказки по квартире? Если они будут спрятаны во вкусных сюрпризах, это только увеличит удовольствие. Да-да, начинать день со сладкого вредно, но раз в году, в такой важный день - можно. А когда поиски завершатся распаковыванием подарка, лучшей наградой для родителей будет неподдельное детское счастье.

Сделать сюрприз ребенку не так уж трудно, ведь дети всегда готовы порадоваться, а особенно в свой день рождения. Приложив немного усилий, родители смогут подарить ему не просто подарок, но и незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.