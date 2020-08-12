Пособие в помощь: в России повысят выплаты на детей

/Общество/

Малоимущие семьи смогут получить повышенное пособие на детей с 3 до 7 лет. Сейчас поправки в законодательство готовит Минтруд. Обращаться за выплатой можно будет уже со следующего года.

Сейчас сумма выплаты, на которую могут рассчитывать малообеспеченные семьи с детьми, в среднем составляет 5,5 тысячи рублей на одного ребенка в возрасте с 3 до 7 лет. Министерство труда готовит поправки в законодательство, которые позволят повысить эту сумму почти в два раза. Цель этой индексации в том, чтобы вывести из-за черты бедности многодетные семьи, поскольку они составляют большую часть малоимущих в России. Своим мнением с радио Sputnik поделилась директор Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ» Ольга Леткова

«Для многих это будет очень хорошим подспорьем. Дети в наше время дело затратное. Последние годы пособия на детей повышали, но такое крупное увеличение суммы может многим облегчить жизнь», - отметила она.

После индексации выплаты должны вырасти до 10-12 тысяч рублей на ребенка по всей России, однако, это вряд ли поможет вывести все многодетные семьи из-за черты бедности, продолжает Олька Леткова.

«Пособие в 10-12 тысяч на ребенка вряд ли выведет все семьи из бедности, но кого-то выведет. Особенно в тех регионах, где невысокий минимальный размер оплаты труда. Важно понимать и критерии, по которым будет решаться, нуждается семья в помощи или нет. Они должны быть прозрачными, справедливыми и понятными для людей», - сказала Леткова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/