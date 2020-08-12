Жестянщики в Краснодаре зарабатывают больше всех среди представителей массовых профессий

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Профессия жестянщика стала самой высокооплачиваемой среди массовых в Краснодаре, выяснил аналитический центр Авито Работы. На втором месте по уровню дохода оказались машинисты экскаватора. За последние 6 лет топ покинули кровельщики и мастера по наращиванию ресниц.

Самые высокооплачиваемые профессии

В Краснодаре жестянщики в среднем получают 78,7 тыс. рублей (+144%). Шесть лет назад жестянщики в среднем могли рассчитывать на 32,2 тыс. рублей и находились на 61 месте рейтинга. На втором месте - машинисты экскаватора, которые в среднем получают 68,4 тыс. рублей (-13%). За шесть лет эта профессия опустилась с первого места на второе. Тройку лидеров замыкают плиточники, которые в среднем зарабатывают 60 тыс. рублей (+32%).

Самой высокооплачиваемой массовой профессией в России стали барберы, которые в среднем получают 67 тыс. рублей (+47%). Шесть лет назад барбер получал 45,6 тыс. рублей и находился лишь на 10 месте рейтинга профессий по размеру оплаты труда, таким образом, он поднялся в этом рейтинге на 9 пунктов.

На втором месте в России - стоматологи. Представители этой профессии получают 60,5 тыс. рублей (+18%), и их позиции улучшились на 4 пункта: в 2013-2014 годах зубные врачи занимали в рейтинге только шестое место с зарплатой в 51,1 тыс. рублей.

На третьем месте по размеру зарплат в России, как и в 2013-2014 годах, оказались замерщики, которые работают в строительных и мебельных компаниях. Средняя зарплата таких работников выросла на 16% - с 51,8 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

В топ-5 специалистов, которые получают самые большие зарплаты в России, также вошли прорабы. Их средняя зарплата увеличилась на 14% - с 51,5 до 58,6 тыс. рублей (+14%), а вот позиция в рейтинге за 6 лет не изменилась. Замыкают пятёрку машинисты экскаватора - им предлагают в среднем 56,9 тыс. рублей (+10%), однако за 6 лет они опустились в рейтинге на три пункта.

Самые заметные изменения заработной платы

По динамике зарплат в Краснодаре профессией-лидером также стали жестянщики, которым за 6 лет стали платить на 144% больше. В топ-3 также попали бровисты (+82%, средняя зарплата 27,3тыс. рублей) и мерчандайзеры (+62%, средняя зарплата 42,7 тыс. рублей).

По России на первом месте в списке профессий, зарплаты в которых выросли заметнее всего, парикмахеры (+61%, 51,3 тыс. рублей), которые благодаря этому переместились с 68 на 57 место. Барберы расположились на втором месте в рейтинге по динамике зарплат: в барбершопах за 6 лет стали платить на 47% больше. На третьем месте по динамике роста оплаты труда находятся энергетики. Рост средней зарплаты в 28% до 47,9 тыс. рублей поднял их с 36 на 19 место в рейтинге.

Кроме того, значительно улучшились позиции автослесарей (средняя зарплата 49,7 тыс. рублей, 13 место в рейтинге зарплат, +13 пунктов за год) и мастеров маникюра (им готовы платить 49,2 тыс. рублей, 16 место в рейтинге зарплат, +11 пунктов за год).

Рейтинг самых высокооплачиваемых массовых профессий в Краснодаре и его изменение за 6 лет

№ Профессия Средняя з/п, 2013-2014 Средняя з/п, 2019-2020 Изменение з/п 1 жестянщик 32 200 78 700 144% 2 машинист экскаватора 79 000 68 400 -13% 3 плиточник 45 400 60 000 32% 4 повар 43 500 59 300 36% 5 стоматолог 41 300 55 400 34% 6 прораб 50 500 53 300 6% 7 машинист 53 300 51 400 -4% 8 крановщик 41 200 51 200 24% 9 плотник 49 200 50 600 3% 10 домашний персонал 45 000 49 400 10% 11 дезинфектор 35 000 49 100 40% 12 бетонщик 47 700 48 900 3% 13 отделочник 42 100 48 500 15% 14 замерщик 40 600 47 700 17% 15 механизатор 41 500 47 400 14% 16 каменщик 50 700 47 000 -7% 17 маляр 40 200 46 600 16% 18 шашлычник 37 600 46 200 23% 19 кондитер 32 100 45 200 41% 20 охранник 32 900 44 900 36%

Источник: Авито