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Жестянщики в Краснодаре зарабатывают больше всех среди представителей массовых профессий

Профессия жестянщика стала самой высокооплачиваемой среди массовых в Краснодаре, выяснил аналитический центр Авито Работы. На втором месте по уровню дохода оказались машинисты экскаватора. За последние 6 лет топ покинули кровельщики и мастера по наращиванию ресниц.

Самые высокооплачиваемые профессии

В Краснодаре жестянщики в среднем получают 78,7 тыс. рублей (+144%). Шесть лет назад жестянщики в среднем могли рассчитывать на 32,2 тыс. рублей и находились на 61 месте рейтинга. На втором месте - машинисты экскаватора, которые в среднем получают 68,4 тыс. рублей (-13%). За шесть лет эта профессия опустилась с первого места на второе. Тройку лидеров замыкают плиточники, которые в среднем зарабатывают 60 тыс. рублей (+32%).

Самой высокооплачиваемой массовой профессией в России стали барберы, которые в среднем получают 67 тыс. рублей (+47%). Шесть лет назад барбер получал 45,6 тыс. рублей и находился лишь на 10 месте рейтинга профессий по размеру оплаты труда, таким образом, он поднялся в этом рейтинге на 9 пунктов.

На втором месте в России - стоматологи. Представители этой профессии получают 60,5 тыс. рублей (+18%), и их позиции улучшились на 4 пункта: в 2013-2014 годах зубные врачи занимали в рейтинге только шестое место с зарплатой в 51,1 тыс. рублей.

На третьем месте по размеру зарплат в России, как и в 2013-2014 годах, оказались замерщики, которые работают в строительных и мебельных компаниях. Средняя зарплата таких работников выросла на 16% - с 51,8 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.

В топ-5 специалистов, которые получают самые большие зарплаты в России, также вошли прорабы. Их средняя зарплата увеличилась на 14% - с 51,5 до 58,6 тыс. рублей (+14%), а вот позиция в рейтинге за 6 лет не изменилась. Замыкают пятёрку машинисты экскаватора - им предлагают в среднем 56,9 тыс. рублей (+10%), однако за 6 лет они опустились в рейтинге на три пункта.

Самые заметные изменения заработной платы

По динамике зарплат в Краснодаре профессией-лидером также стали жестянщики, которым за 6 лет стали платить на 144% больше. В топ-3 также попали бровисты (+82%, средняя зарплата 27,3тыс. рублей) и мерчандайзеры (+62%, средняя зарплата 42,7 тыс. рублей).

По России на первом месте в списке профессий, зарплаты в которых выросли заметнее всего, парикмахеры (+61%, 51,3 тыс. рублей), которые благодаря этому переместились с 68 на 57 место. Барберы расположились на втором месте в рейтинге по динамике зарплат: в барбершопах за 6 лет стали платить на 47% больше. На третьем месте по динамике роста оплаты труда находятся энергетики. Рост средней зарплаты в 28% до 47,9 тыс. рублей поднял их с 36 на 19 место в рейтинге.

Кроме того, значительно улучшились позиции автослесарей (средняя зарплата 49,7 тыс. рублей, 13 место в рейтинге зарплат, +13 пунктов за год) и мастеров маникюра (им готовы платить 49,2 тыс. рублей, 16 место в рейтинге зарплат, +11 пунктов за год).

Рейтинг самых высокооплачиваемых массовых профессий в Краснодаре и его изменение за 6 лет

Профессия

Средняя з/п, 2013-2014

Средняя з/п, 2019-2020

Изменение з/п

1

жестянщик

32 200

78 700

144%

2

машинист экскаватора

79 000

68 400

-13%

3

плиточник

45 400

60 000

32%

4

повар

43 500

59 300

36%

5

стоматолог

41 300

55 400

34%

6

прораб

50 500

53 300

6%

7

машинист

53 300

51 400

-4%

8

крановщик

41 200

51 200

24%

9

плотник

49 200

50 600

3%

10

домашний персонал

45 000

49 400

10%

11

дезинфектор

35 000

49 100

40%

12

бетонщик

47 700

48 900

3%

13

отделочник

42 100

48 500

15%

14

замерщик

40 600

47 700

17%

15

механизатор

41 500

47 400

14%

16

каменщик

50 700

47 000

-7%

17

маляр

40 200

46 600

16%

18

шашлычник

37 600

46 200

23%

19

кондитер

32 100

45 200

41%

20

охранник

32 900

44 900

36%

 

Источник: Авито

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Категория: Новости / Общество

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