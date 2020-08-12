Жестянщики в Краснодаре зарабатывают больше всех среди представителей массовых профессий
Профессия жестянщика стала самой высокооплачиваемой среди массовых в Краснодаре, выяснил аналитический центр Авито Работы. На втором месте по уровню дохода оказались машинисты экскаватора. За последние 6 лет топ покинули кровельщики и мастера по наращиванию ресниц.
Самые высокооплачиваемые профессии
В Краснодаре жестянщики в среднем получают 78,7 тыс. рублей (+144%). Шесть лет назад жестянщики в среднем могли рассчитывать на 32,2 тыс. рублей и находились на 61 месте рейтинга. На втором месте - машинисты экскаватора, которые в среднем получают 68,4 тыс. рублей (-13%). За шесть лет эта профессия опустилась с первого места на второе. Тройку лидеров замыкают плиточники, которые в среднем зарабатывают 60 тыс. рублей (+32%).
Самой высокооплачиваемой массовой профессией в России стали барберы, которые в среднем получают 67 тыс. рублей (+47%). Шесть лет назад барбер получал 45,6 тыс. рублей и находился лишь на 10 месте рейтинга профессий по размеру оплаты труда, таким образом, он поднялся в этом рейтинге на 9 пунктов.
На втором месте в России - стоматологи. Представители этой профессии получают 60,5 тыс. рублей (+18%), и их позиции улучшились на 4 пункта: в 2013-2014 годах зубные врачи занимали в рейтинге только шестое место с зарплатой в 51,1 тыс. рублей.
На третьем месте по размеру зарплат в России, как и в 2013-2014 годах, оказались замерщики, которые работают в строительных и мебельных компаниях. Средняя зарплата таких работников выросла на 16% - с 51,8 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.
В топ-5 специалистов, которые получают самые большие зарплаты в России, также вошли прорабы. Их средняя зарплата увеличилась на 14% - с 51,5 до 58,6 тыс. рублей (+14%), а вот позиция в рейтинге за 6 лет не изменилась. Замыкают пятёрку машинисты экскаватора - им предлагают в среднем 56,9 тыс. рублей (+10%), однако за 6 лет они опустились в рейтинге на три пункта.
Самые заметные изменения заработной платы
По динамике зарплат в Краснодаре профессией-лидером также стали жестянщики, которым за 6 лет стали платить на 144% больше. В топ-3 также попали бровисты (+82%, средняя зарплата 27,3тыс. рублей) и мерчандайзеры (+62%, средняя зарплата 42,7 тыс. рублей).
По России на первом месте в списке профессий, зарплаты в которых выросли заметнее всего, парикмахеры (+61%, 51,3 тыс. рублей), которые благодаря этому переместились с 68 на 57 место. Барберы расположились на втором месте в рейтинге по динамике зарплат: в барбершопах за 6 лет стали платить на 47% больше. На третьем месте по динамике роста оплаты труда находятся энергетики. Рост средней зарплаты в 28% до 47,9 тыс. рублей поднял их с 36 на 19 место в рейтинге.
Кроме того, значительно улучшились позиции автослесарей (средняя зарплата 49,7 тыс. рублей, 13 место в рейтинге зарплат, +13 пунктов за год) и мастеров маникюра (им готовы платить 49,2 тыс. рублей, 16 место в рейтинге зарплат, +11 пунктов за год).
Рейтинг самых высокооплачиваемых массовых профессий в Краснодаре и его изменение за 6 лет
|
№
|
Профессия
|
Средняя з/п, 2013-2014
|
Средняя з/п, 2019-2020
|
Изменение з/п
|
1
|
жестянщик
|
32 200
|
78 700
|
144%
|
2
|
машинист экскаватора
|
79 000
|
68 400
|
-13%
|
3
|
плиточник
|
45 400
|
60 000
|
32%
|
4
|
повар
|
43 500
|
59 300
|
36%
|
5
|
стоматолог
|
41 300
|
55 400
|
34%
|
6
|
прораб
|
50 500
|
53 300
|
6%
|
7
|
машинист
|
53 300
|
51 400
|
-4%
|
8
|
крановщик
|
41 200
|
51 200
|
24%
|
9
|
плотник
|
49 200
|
50 600
|
3%
|
10
|
домашний персонал
|
45 000
|
49 400
|
10%
|
11
|
дезинфектор
|
35 000
|
49 100
|
40%
|
12
|
бетонщик
|
47 700
|
48 900
|
3%
|
13
|
отделочник
|
42 100
|
48 500
|
15%
|
14
|
замерщик
|
40 600
|
47 700
|
17%
|
15
|
механизатор
|
41 500
|
47 400
|
14%
|
16
|
каменщик
|
50 700
|
47 000
|
-7%
|
17
|
маляр
|
40 200
|
46 600
|
16%
|
18
|
шашлычник
|
37 600
|
46 200
|
23%
|
19
|
кондитер
|
32 100
|
45 200
|
41%
|
20
|
охранник
|
32 900
|
44 900
|
36%
Источник: Авито