В курортных городах Кубани могут начаться серьезные перебои с водой: её будут подвозить

/Общество/

В курортных городах Краснодарского края (Новороссийске, Геленджике, Анапе и в Темрюкском районе) в ближайшее время может быть ограничено водоснабжение из-за низкого притока воды в реке Кубань.

В краевом ГУ МЧС высказали обеспокоенность в связи со складывающейся ситуацией. “По информации Кубанского бассейнового водного управления, в связи с продолжающейся неблагоприятной гидрометеорологической обстановкой уровень Краснодарского водохранилища может достичь минимального уровня”, - сообщили в ведомстве.

Спасатели рассказали, что если будет наблюдаться дефицит воды, то ценную влагу начнут подвозить из Варнавинского водохранилища. Вся необходимая техника уже подготовлена, график подвоза составлен.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение главам вышеуказанных муниципалитетов подготовить всю технику для подвоза воды. “А также привести в готовность резервную технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара в безводных районах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, в Геленджике и Новороссийске с начала года складывается тяжелая ситуация с водоснабжением. Из-за засушливого лета и аварий на трубопроводах жители курортных городов не видят воды по несколько дней.

Источник: https://kuban.mk.ru/