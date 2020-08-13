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Более четырёх тысяч кубанских семей получили уведомления на краевой маткапитал

В Краснодарском крае продолжает работать программа по поддержке многодетных семей в рамках нацпроекта «Демография». В этом году запланированные мероприятия уже выполнены в регионе на 86%.

С января уведомления на краевой материнский капитал, выдающийся после рождения или усыновления третьего ребёнка, выданы 4 298 семьям.

«Воспользовались маткапиталом 1734 многодетные семьи на общую сумму 217,9 млн рублей», - добавляют в краевом минтруда. В основном граждане использовали деньги для улучшения их жилищных условий.

Региональный маткапитал составляет 129,3 тысячи рублей и с 2020 года может расходоваться на погашение кредитов, первоначальные взносы по ипотеке, а также на покупку и строительство жилья.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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