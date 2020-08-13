Минкомсвязь России предложила продлить скидку на электронные госуслуги

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с предложением продлить до конца 2022 года 30% скидку на оплату госпошлины при получении государственных услуг в электронном виде.

Соответствующее предложение о продлении льготы прописано в проекте Федерального закона «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и направлено на рассмотрение в Минфин России.

В 2019 году пользователи электронных госуслуг совершили оплату государственных пошлин на общую сумму 22,7 млрд рублей, воспользовавшись действующей скидкой. Без льготы они заплатили бы 32,4 млрд рублей.

«Скидка в 30% на оплату госпошлины должна быть продлена — так электронные госуслуги экономят не только время граждан, но и деньги. Ежегодно мы фиксируем увеличение количества заявлений на получение госуслуг в электронном виде. Это подтверждает статистика: в 2019 году пользователи портала госуслуг совершили 62,4 млн платежей, куда входят госпошлины, различные штрафы и налоги, на общую сумму 66,4 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2018 году», — рассказал Директор Департамента передовых цифровых решений Минкомсвязи России Алексей Горобцов.

Существенно возрос объем обращений через Единый портал госуслуг за получением услуг со значительной суммой государственной пошлины. Так, для услуг МВД России, среди которых оформление загранпаспорта с пошлиной от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, количество обращений увеличилось с 15,67 млн в 2018 году до 17,95 млн в 2019 году.

Льгота на оплату госпошлины при получении госуслуг с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов госуслуг и иных порталов, интегрированных с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), действует с начала 2017 года до конца 2020. В настоящее время скидка распространяется на все услуги Единого портала госуслуг, требующие оплаты государственной пошлины.

Источник: пресс-служба Минкомсвязи России