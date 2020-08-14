Агрофирма «Южная» дала старт виноградарскому сезону в России

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Крупнейшее виноградарское предприятие страны, агрофирма «Южная», входящая вместе с «Кубань-Вино» в винную группу «Ариант», приступила к уборке урожая. В прошлом году компания собрала больше 76 тысяч тонн винограда. В этом году, несмотря на непростой сезон, весенние заморозки и летнюю засуху, снижение урожайности специалисты «Южной» не прогнозируют.

«Сейчас собираем такие сорта как «бианка», «шардоне», «совиньон блан». Наращиваем темпы уборки до 1 000 тонн в день. А среднедневной сбор в этом году составит 1800 - 2000 тонн. Динамика созревания гроздей тщательно отслеживается не только нашими агрономами, но и лабораторией винодельни. В этом году мы ожидаем получить около 80 тысяч тонн винограда с урожайностью 125 центнеров с гектара», - рассказал главный консультант по виноградарству АФ «Южная» Максим Грюнер.

Кроме бережного ручного сбора, виноград убирают и с помощью техники. Сейчас на полях работают около 20 инновационных виноградоуборочных комбайнов. Современные системы очистки этой техники позволяют избежать потери ягоды, порчи лозы и шпалеры.

«Агрофирма «Южная» уделяет большое внимание механизации процессов производства, поскольку от характеристик используемой для ухода и сбора урожая техники напрямую зависит количество и качество готовой продукции. Внедрение современных методов и максимальная автоматизация уборки урожая позволяют повысить производительность труда без риска ухудшения свойств конечного продукта. Для достижения такого результата ведется большая работа по взаимодействию с различными производителями техники, используемой в виноградарстве», - прокомментировал Игорь Чемерис, генеральный директор агрофирмы «Южная».

Площадь виноградников агрофирмы сегодня составляет почти 9 тыс гектаров, и ежегодно она увеличивается. Собственными саженцами обеспечивает уникальный Питомник, мощность которого 6 миллионов саженцев в год. В течение нескольких лет компания планирует увеличить площадь насаждений до 10,7 тыс. га. Пропорционально росту площадей виноградников увеличиваются и производственные мощности винодельни «Кубань-Вино». Уже сегодня в Центре энологии «Шато Тамань» (завод первичного виноделия в ст. Тамань) перерабатывают 2 тысячи тонн в сутки, общая мощность по переработке в сезон составляет порядка 60 тысяч тонн.

«Мы реализовали третий этап модернизации: значительно увеличили мощности по приемке, переработке, дробильно-прессовому отделению и флотации, продолжаем наращивать мощности по брожению и хранению. А когда все этапы модернизации будут завершены, мы получим современный завод мощностью по переработке 80 000 тонн винограда в сезон», - рассказал директор Центра энологии Александр Бастанжиев.

Мощный винодельческий центр будет работать в соответствии с политикой «зеленого производства». Это интенсивное использование вторичного сырья в производстве, а также уменьшение выбросов вредных веществ в окружающую среду. Стратегическая задача компании – создание совершенно нового вектора развития российского виноделия, привлечение инвестиций в более чистое производство, модернизация и использование экологически чистых технологий.

Источник: http://www.kuban-vino.ru/