Дворцовый мост Петербурга разведут под музыку группы "Кино" в годовщину гибели Цоя

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Дворцовый мост Санкт-Петербурга в ночь на субботу разведут под музыку Виктора Цоя и группы "Кино", сообщила пресс-служба городского комитета по печати.

"В этом году формат разведения моста под симфоническую музыку будет, как и прежде соблюден: две знаковые композиции Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом "золотого" состава группы "Кино" Юрием Каспаряном", — говорится в сообщении.

Разводка начнется в 0.45. Кульминацией акции станет проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста.

Зрителям вручат памятные открытки, которые позволят увидеть специальную видеоэкскурсию "Ленинград Виктора Цоя".

Лидер рок-группы "Кино" Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.

Источник: https://www.interfax.ru/