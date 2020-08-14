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Дворцовый мост Петербурга разведут под музыку группы "Кино" в годовщину гибели Цоя
Дворцовый мост Санкт-Петербурга в ночь на субботу разведут под музыку Виктора Цоя и группы "Кино", сообщила пресс-служба городского комитета по печати.
"В этом году формат разведения моста под симфоническую музыку будет, как и прежде соблюден: две знаковые композиции Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом "золотого" состава группы "Кино" Юрием Каспаряном", — говорится в сообщении.
Разводка начнется в 0.45. Кульминацией акции станет проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста.
Зрителям вручат памятные открытки, которые позволят увидеть специальную видеоэкскурсию "Ленинград Виктора Цоя".
Лидер рок-группы "Кино" Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года.
Источник: https://www.interfax.ru/