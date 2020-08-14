Раскрыты доходы мэра Краснодара и губернатора Кубани за 2019 год

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Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев за 2019 год заработал 2,19 млн рублей. Это почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Как и в 2018 году глава Кубани владеет квартирой (226 квадратных метров), домом (68,2 квадратных метрах) и участком 6,2 сотки. В пользовании у Кондратьева значится дом (70 квадратных метров) и участок в 10 соток. Из декларации о доходах стало известно, что жена Кондратьева Галина в 2019 году заработала 778 тысяч рублей.

Глава Краснодара Евгений Первышов в 2019 году заработал 1 млн 634 тысячи 314 рублей. Годом ранее доход мэра был на 200 тысяч меньше.

Первышов владеет земельным участком (площадью 810 квадратных метров) и двумя квартирами (168 и 44,2 квадратных метра). На одного из четырех детей мэра записана квартира площадью 29 “квадратов”.

Напомним, Вениамин Кондратьев руководит Краснодарским краем с 2015 года, Евгений Первышов - Краснодаром - с 2016 года. Оба чиновника идут на выборы, которые состоятся в сентябре 2020 года.

Источник: https://kuban.mk.ru/