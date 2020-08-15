Пограничники предотвратили вывоз за границу львёнка

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с Сочинской таможней предотвращена попытка вывоза из Российской Федерации экзотического животного семейства кошачьих (львёнка).

Так, в ходе осуществления пограничного контроля на автомобильной составляющей пункта пропуска «Адлер» выявлен гражданин Российской Федерации 1995 года рождения, следовавший на выезд из РФ.

В ходе осмотра принадлежащего ему автомобиля выявлено экзотическое животное семейства кошачьих (львёнок), находившееся в переносной клетке (накрытой) на заднем сиденье. В отношении указанного представителя фауны действует особый порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

Животное передано установленным порядком сотрудникам территориального подразделения Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с Положением о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза диких животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущих растений, и дикорастущего лекарственного сырья, вывоз львов осуществляется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (от 3 марта 1973 года), а именно при наличии лицензии.

Источник: http://ps.fsb.ru/