Мишустин заработал за год меньше практически всех министров

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Оказывается, что рост по карьерной лестнице не всегда подразумевает улучшение материального положения. В частности, потери премьера Михаила Мишустина за прошлый год составили 700 тыс — доходы упали до 18,2 млн рублей. Его супруга заработала чуть ли не втрое больше. К наиболее обеспеченным членам правительства стоит отнести вице-премьера Дмитрия Чернышенко, объявившего о доходах в 2019 году в 432 млн рублей, и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, пополнившего свой бюджет на 586 млн рублей.

По уровню декларируемых доходов Мишустин уступает многим своих подчиненным — как членам кабинета министров, так и руководителям федеральных ведомств. Помимо Мантурова и Чернышенко, его обгоняют практически все заместители — Юрий Трутнев (180 млн рублей), Виктория Абрамченко (62,6 млн рублей), Юрий Борисов (21,8 млн рублей), Дмитрий Григоренко (35,7 млн рублей, а также его тезка — глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (около 157 млн), министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев (90 млн), руководитель Минфина Антон Силуанов (28 млн) и министр энергетики Александр Новак (27 млн). Одной из самых скромных сумм может «похвастаться» министр спорта, который заработал менее 1 млн рублей.

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании высшего руководства страны, практически не отличается друг от друга: это различные автомобили (у одних, преимущественно, транспортные средства относятся к категории премиум-класса — это дорогостоящие «Мерседесы», «Порше Cayen» и БМВ. Другие содержат в своем парке незамысловатые «ИЖ Москвич 408».

Интересно, что многие вторые половины — мужья и жены правительственных чиновников — зарабатывают гораздо больше своих супругов. В частности, супруг замглавы председателя правительства Татьяны Голиковой оценил свои доходы в 51 млн рублей, а жена Чернышенко стала богаче на 66 млн рублей.

«Не стоит думать, что ставка на высокую должность в руководстве страны является однозначной попыткой повысить собственные доходы. Без коррупционных схем, конечно, нельзя обойтись, но в большую политику, а конкретно, в аппарат правительства, приходят только очень богатые люди, — отмечает Сергей Суверов. — Доходы того же Мишустина, который долгое время возглавлял Федеральную налоговую службу, практически не менялись в 2014 году он заработал 23,2 млн рублей. Для перехода на госслужбу он передал свои активы супруге, которая переложила вложила средства на банковские депозиты, по процентам с которых сейчас получает многомиллионные декларируемые дивиденты».

Источник: https://www.mk.ru/economics/