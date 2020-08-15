Кубань заняла лидирующую позицию в ЮФО по обороту организаций

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Краснодарстат опубликовал данные по обороту организаций за первое полугодие 2020. Показатель формируется из стоимости товаров, выполненных работ, а также выручки от торговли приобретенными на стороне товарами. В денежном отношении параметр составил почти два с половиной триллиона рублей. При этом темп роста по сравнению с 2019 снизился на пять и семь процентов. Это связано с ограничениями, которые накладывает пандемия коронавируса.

Министр краевой экономики Александр Руппель заявил, что больше всего пострадали общественное питание, торговля и санаторно-курортная отрасль. В отношении последнего направления объём оказанных услуг упал на тридцать пять процентов, — сообщает пресс-служба краевой администрации.

Принятые по поручению Вениамина Кондратьева меры по поддержке бизнеса помогли ослабить влияние эпидемии. До конца года ожидается последовательное возобновление деятельности потребительской сферы и санаторно-курортного комплекса.

Источник: https://kuban.mk.ru/