Сочи посетило около полутора миллионов туристов

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С начала курортного сезона Сочи посетило порядка полутора миллионов туристов. По сообщениям мэрии города, загрузка некоторых отелей перевалила за 100%.

При этом пятая часть отдыхающих — люди, впервые посетившие Сочи. Сервис "Яндекс. Путешествия" в своём исследовании выяснил, что Сочи — самый популярный курорт в августе. Туристический поток стабильно растёт, уровень загрузки отелей вышел на пиковые значения прошлого года.

Как писал "МК на Кубани", с начала года курорты Кубани посетило более пяти миллионов туристов. За два летних месяца Черноморское побережье приняло почти четыре миллиона отдыхающих.

Источник: https://kuban.mk.ru/