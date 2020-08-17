Руководство краевого пенитенциарного ведомства ознакомило представителей бизнеса и департамента промышленной политики с производственным потенциалом исправительных учреждений

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На базе производственного комплекса исправительной колонии №14 УФСИН России по Краснодарскому краю состоялась встреча руководства краевого пенитенциарного ведомства с представителями исполнительной власти, ответственными за развитие региональной экономики.

Совещание организовали с целью подробного ознакомления краевой власти с производственным сектором уголовно-исполнительной системы Кубани и привлечения регионального бизнеса к деловому сотрудничеству с исправительными учреждениями.

В совещании приняли участие: начальник УФСИН генерал-майор внутренней службы Виктор Пестов, заместитель руководителя департамента производственной политики края Михаил Дорожков, руководители департаментов краевой администрации, представители торгово- промышленной палаты, руководство коммерческой организации ООО «Велес».

Возможность познакомится с производственным потенциалом, которыми обладают предприятия учреждений УИС края, гости смогли на примере центра трудовой адаптации осужденных ИК-14, при посещении которого гости познакомились с промышленными участками: по изготовлению полипропиленового шпагата и мешкотары, пошиву специализированной рабочей одежды, производству резиновой обуви, металлических изделий и строительных материалов. Присутствующим показали имеющееся оборудование и производственные площадки, рассказали об организации труда, о преимуществах сотрудничества с учреждениями уголовно- исполнительной системы.

Среди осужденных, отбывающих наказание в колониях края, есть специалисты различных профессий, способные выполнить практически любой производственный заказ очень высокого качества.В производственном комплексе площадью более 80 тысяч квадратных метров, разместились 400 металлообрабатывающих и 240 деревообрабатывающих станков, более 1000 единиц швейного оборудования. Общее количество производственных единиц составляет более 2500, что позволяет ежегодно выпускать более 300 наименований различных изделий.

Общаясь с участниками встречи, представители УФСИН подчеркнули, что расширение производства в исправительных учреждениях крайне необходимо для увеличения числа работающих осужденных.Это позволит сохранить приобретённые осужденными трудовые навыки, возмещать материальный ущерб, причиненный гражданам и государству, а также для дальнейшей успешной адаптации в обществе освободившихся из мест лишения свободы.

В рамках мероприятия была организована выставка, на которой наглядно продемонстрировали широкий ассортимент продукции, выпускаемой исправительными колониями региона.

Формат встречи позволил участникам обсудить варианты эффективного интегрирования производственных предприятий УИС в региональную экономику. Представители краевой власти согласились с предложенными руководством УФСИН наиболее перспективными направлениями дальнейшего взаимодействия. В качестве первоочередных мер поддержки производственного сектора уголовно-исполнительной системы было решено увеличить субсидирование из краевого бюджета предпринимателей, создающих в колониях новые производства и рассмотреть вопрос включения предприятий УИС в действующие региональные государственные программы, которые позволят получить муниципальные заказы и создать дополнительные рабочие места в местах лишения свободы. Продолжить практику закупки продукции в исправительных учреждениях как у единственного поставщика для муниципальных и государственных нужд. Провести информационную кампанию, с целью привлечения сторонних коммерческих заказов и повышения привлекательности товаров, сделанных осужденными.

Источник: http://www.23.fsin.gov.ru/