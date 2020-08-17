Опеку над пожилыми хотят вывести на новый уровень

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В России может появиться федеральный закон об опеке над пожилыми людьми. В Совете Федерации хотят распространить региональную практику приемных семей для пенсионеров и инвалидов на всю территорию страны, рассказала в интервью радио Sputnik сенатор Елена Бибикова.

Приемная семья для пожилого человека или инвалида – это форма социальной поддержки. Она нужна человеку, который не может обслуживать себя сам в домашних условиях и нуждается в постоянном постороннем уходе. Семье, которая соглашается взять на себя ответственность по уходу за пожилым человеком, выплачиваются специальные субсидии от государства.

Пока такая практика работает на региональном уровне, более половины российских регионов приняли соответствующие законы. Однако в условиях пандемии коронавируса, встал вопрос о расширении на федеральном уровне. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире радио Sputnik рассказала, что движет людьми, которые соглашаются взять опеку над пожилым и как это регулируется.

"На сегодняшний день, по данным министерства труда и социальной защиты, уже в 82 регионах страны приняты законодательства о создании приемных семей. Такие семьи организуются на основании трехстороннего договора, в котором сторонами выступает пожилой человек, либо инвалид, нуждающийся в помещении в стационарное учреждение. Вторая сторона – это семья, которая имеет желание и возможность взять этого человека в семью. И третья сторона – орган исполнительной власти субъекта федерации, который берет на себя обязательства по контролю над проживанием этого человека в приемной семье и обязательства по определению суммы материальной поддержки, которая будет выплачиваться семье", – рассказала сенатор.

Помощью пожилым людям и инвалидам занимается не только государство, но и благотворительные организации. Как готовящийся федеральный закон об опеке может изменить их работу, рассказала координатор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Александра Кузьмичева.

"Пожилых людей у нас около 42 миллионов человек, и они все разные. Основные риски обозначить все же нужно. В большинстве регионов заключается трехсторонний договор, и он заключается на время, поэтому я бы переименовала этот закон и не употребляла бы слово "семья". Либо семья, либо на время. Еще одна сложность - сегодня вы берете бабушку, которая будет варенье варить, а завтра она ломает себе шейку бедра или у нее начинается деменция. Какой мы имеем план на случай ухудшения состояния здоровья пожилого человека, если семья подписывалась на одну группу его нуждаемости в его уходе, а получила совсем другие условия. Давайте будем трезвыми и будем просчитывать риски на берегу", - рассказала благотворитель в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/