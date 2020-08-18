Полицейские Новороссийска проводят профилактическое мероприятие «Патент»

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В рамках операции будут проверены объекты строительства и оказания услуг, где трудятся иностранные граждане.

С 17 по 21 августа 2020 года на территории города Новороссийска пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Патент", направленное на выявление и привлечение к ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, а также граждан Российской Федерации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно использующих труд иностранных работников.

В ходе проведения проверочных мероприятий всем иностранным гражданам разъяснятся нормы миграционного законодательства.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску