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Полицейские Новороссийска проводят профилактическое мероприятие «Патент»

В рамках операции будут проверены объекты строительства и оказания услуг, где трудятся иностранные граждане.

С 17 по 21 августа 2020 года на территории города Новороссийска пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Патент", направленное на выявление и привлечение к ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, а также граждан Российской Федерации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно использующих труд иностранных работников.

В ходе проведения проверочных мероприятий всем иностранным гражданам разъяснятся нормы миграционного законодательства.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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