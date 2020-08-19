Преимущества ковров из полипропилена

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Ковры из полипропилена достаточно востребованы, несмотря на то, что их делают на основе искусственного сырья. Такие покрытия имеют как положительные, так и отрицательные характеристики. Сопоставив плюсы и минусы, каждый сам решает, стоит ли их покупать.

Особенности полипропиленовых ковров

Полипропилен получают в ходе переработки нефтепродуктов. Демократичная стоимость – это ключевой фактор выбора данного материалы для изготовления ковровых покрытий.

Среди главных достоинств полипропилена можно выделить:

практичность;

гипоаллергенность;

стойкость к выцветанию под влиянием солнечных лучей.

Эти характеристики дают возможность производителям выпускать доступные по стоимости ковры, которые стильно смотрятся и практичны в эксплуатации.

На основе полипропилена делают ковровые покрытия для стен и пола. Такие изделия выигрышно преображают своим видом комнаты, делают их более уютными и комфортабельными.

Почти у всех производителей имеется большой ассортимент полипропиленовых изделий, отличающихся формой, дизайном, цветом и размерами. Каждый сможет выбрать покрытие, соответствующее особенностям конкретного интерьера.

Ковер из полипропилена – это отличный выбор для помещений с повышенной проходимостью. Такие покрытия часто стелют в кухонных зонах, прихожих, детских комнатах, они универсальны.

За полипропиленовыми изделиями просто ухаживать, они обладают презентабельным видом.

Натуральные ковровые покрытия довольно дорогостоящие, аналоги из искусственного сырья обходятся дешевле.

Полипропилен не накапливает статическое электричество, поэтому пыль к таким коврам не прилипает. Они дарят приятные тактильные ощущения, не вызывают аллергических реакций. На ощупь полипропиленовые покрытия напоминают шерстяные изделия. Качественные модели не выглядят дешево. Мягкие ковры гарантируют комфорт.

Если нужно напольное покрытие для спальни, детской или гостиной, стоит остановить выбор на изделии из полипропилена. Этот материал окрашивают в различные цвета. Расцветки на протяжении долгого времени сохраняют свою яркость.

Ковры из полипропилена украшают яркими орнаментами, придающими им оригинальность. Материалу присущи влагостойкие качества, изделия такого типа можно стелить в санузлах и на кухнях. В синтетических покрытиях не заводятся насекомые, за ними просто ухаживать, они не впитывают загрязнения.