Высоцкий рассказал о конфликте с семьей жертвы Ефремова: «Наш венок выкинули»

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Эмоциональное выступление актера Никиты Высоцкого состоялось в среду на заседании в Пресненском суде, где рассматривается «пьяное» ДТП Михаила Ефремова. Сын Владимира Высоцкого горячо защищал своего друга.

- Очень трудоспособный, одаренный, верующий, добрый. Одним словом не взялся бы охарактеризовывать. Импульсивный в хорошем и плохом. Отзывчивый и открытый. Может быть сильным, может быть бойцом. Я считаю, что он очень хороший человек, - на одном дыхании выдал свидетель. - Сейчас Михаил выглядит безнравственным, человеком скверным, едва ли не рецидивист, человек, которому легко живётся. Причастный к элите.... Михаил никакого отношения к этой элите не имеет.

У Михаила 6 детей, трое несовершеннолетние. Они его любят, они им любимы. Никита Ефремов - состоявшийся человек и в этом заслуга Михаила. Михаил был несколько раз женат и это ставится ему в укор - он представляется, как человек безнравственный. Но он им помогла и продолжает помогать. Михаил сделал операцию малознакомой женщине и она жива и здорова...У нас был драматическая ситуация, театр распался и Михаил трудоустроили всех. Он давал деньги благотворительным фондам. И деньги давал - не которые он выиграл на бегах, которые не упали ему на голову. А которые он заработал.

Никита Высоцкий пытается выглядеть убедительным. "Миша", по его словам, не пытается избежать ответственности и свою болезнь не имитировал.

- Михаил – человек, которому надо платить. Он востребованный актер .Он довольно авторитетный актер. Его звонка хвататет, чтобы приехал, например, Костя Хабенский, Гармаш. А сейчас его называют пьяницей, - старается Никита, который, кстати, является соседом подсудимому.

Также Высоцкий ударился в детали того, как Ефремов помогал женщине с онкологическим заболеванием. Адвокаты потерпевших переглянулись и улыбнулись, когда речь зашла о матпомощи семье Сергея Захарова.

- Мы хотели помочь с похоронами, предложить деньги любому члену семьи. Не для чего-то, а потому что так нужно. Не надо преувеличивать, что мы сможем засыпать их деньгами, но мы можем им помочь. Но была конфронтация. Мы знали про брата, жену, вторую жену. Я разговаривал с Соней (жена Ефремова – прим. Авт.), мы видим, что она (Ирина Стерхова – прим. Авт.) безусловно пострадавшая, и мы готовы помочь ей. Эта ситуация «висит» и требует разрешения.

Оказывается сам Сергей Гармаш звонил брату погибшего. Но брат отправил Гармаша к своему адвокату. Также в Рязань, к родственникам Сергея Захарова ездил сын режиссера Александра Митты.

Сам Высоцкий извиняться за друга не собирался.

- Если я поеду к людям, которые сильно обижены на моего друга, они не то что плюнут в меня (неважно, корона не упадет), но получится не лучше, а хуже.

Также Никита Высоцкий рассказал, что венок, который представители команды Ефремова прислали на могилу Сергея Захарова, родственники погибшего выкинули. Затем свидетель попросил стакан воды и извинился, что долго не может присутствовать на суде: торопится на прощание с Николаем Губенко.

Отвечая на вопросы прокурора о моменте ДТП, Высоцкий подтвердил, что Ефремов после аварии (сам свидетель приехал туда около 23.00) находился в не очень адекватном состоянии. - Это состояние растерянности. Он меня не узнал. Как может человек, который меня знает, меня не узнать? У нас в быту такое состояние называется шоковым состоянием. Был ли пьян, не знаю. Я не нарколог, - сказал Никита Высоцкий. Он также заявил, что у его друга были травмы.

- У него были разбитые руки, ноги, живот. Не знаю, что это было. При этом я везде слышал, что он огурчиком выбежал из машины и с ним ничего не случилось.

Свидетель обвинил СМИ в том, что Ефремов не извинился.

- Михаил ваш друг и вы его знаете более 50 лет. Вчера здесь были потерпевшие и он не извинился. Как это сочетается с тем, что вы сейчас говорите о Михаиле? - спросил адвокат потерпевших.

- Сочетается! 124 камеры и представители прессы...Я думаю, что Михаил этого не сделал, потому что любое слово обернется против него.

-Вы говорите, что Ефремов был в состоянии шока. От чего шок?

- От того, что произошло. Возможно, это было от удара. Возможно, от того, что Миша был выпивший.

- По профессии Михаил кто? - спросил адвокат.

- Актер драмтеатра и кино.

- Он хороший актёр?

- Он очень хороший актер. Профессиональный.

- А у профессионального актера часто бывают провалы памяти?

- Бывают ситуации, когда на сцене вылетаешь, и это не всегда связано с алкоголем...Бывает, что и совсем не пьющие спрашивают, что делать, какая реплика.

Высоцкий рассказал, что "бывали ситуации, когда он с Мишей крепко выпивали" и на следующее утро они ничего не помнили.

- Вы пояснили, что могли с Ефремовым крепко выпивать. Вы замечали алкогольную и наркотическую зависимость у Ефремова? Или он спортом занимался? - спросила адвокат потерпевших.

- Спортом он занимался! Он неплохо катается на лыжах, хорошо плавает, даже меня когда-то спас...Я знаю, что у него есть проблемы с алкоголем. И все это знали. И с этой историей жили бы и дальше.

- Наркотическую зависимость наблюдали? - Нет...У меня жизнь большая и есть опыт с близкими людьми. Нет. Миша не наркозависимый. Я бы мог отличить наркотическое от алкогольного опьянения. Я не нарколог, но у меня опыт есть, - сказал Высоцкий, видимо, имея в виду своего знаменитого отца.

Далее речь зашла про видеоролик с извинениями Ефремова.

- Я считаю что этот ролик - это личное дело Михаила Олеговича. Это были извинения..., - сказал Высоцкий и добавил, что понимает своего друга, который признал вину, а потом отказался. - Если он действительно не помнит, но ему все говорят что это он, вытаскиваются какие-то видео, показывают его допрос. Он раскаялся в том, в чем на тот момент был убежден.

В конце допроса Высоцкий начал нервничать, кричать, возмущаться и опровергать ранее сказанное. Например, он опроверг, что друзьями была организована инициативная группа помощи актеру.

Пашаев уточнил у свидетеля, садился ли ранее актер за руль в нетрезвом состоянии.

-Я с ним в ситуациях, когда он пьяным садился за руль, не был. Ситуаций, когда у Миши в нетрезвом состоянии возникало такое желание и я бы отнимал у него ключи, тоже не было.

Источник: https://www.mk.ru/