Сотрудники следственного управления по Краснодарскому краю почтили память советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск

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19 августа 1942 года началась Новороссийская оборонительная операция. Для захвата города противник выделил 5 дивизий. Войска, созданного 17 августа Новороссийского оборонительного района, уступали в численности: по людям, по орудиям и минометам, по танкам и самолетам.

Несмотря на превосходство противника в силах и средствах, советские солдаты, отразив атаки, не дали ему прорваться к городу и 25 августа остановили его наступление. Противник, усилив наступающую группировку, занял западную часть города. В ожесточенных боях советские войска 11 сентября остановили врага в юго-восточной части города и ему не удавалось прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью.

Следователи следственного отдела по городу Новороссийску, отдавая дань памяти подвигу советских воинов, сражавшихся во имя Победы в Великой Отечественной войне, посетили музей «Малая земля» - символ города-героя.

Уже издали можно увидеть мемориал «Малая земля» напоминающий нос десантного корабля. Внутри мемориала работает музей, где следователи познакомились с историей защиты Малой земли. В музее увековечены названия частей, воевавших на мысе, имена героев Советского Союза — участников битвы за Новороссийск. В центре Галереи находится скульптурная композиция: мозаичное панно с текстом клятвы малоземельцев и бронзовая позолоченная капсула «Сердце» с именами погибших героев битвы за Новороссийск.

Коллектив следственного отдела почтил память погибших в кровопролитных боях за Новороссийск и принимавших участие в обороне города минутой молчания, возложив цветы к мемориалу «Малая земля».

Спустя десятилетия мы продолжаем трепетно относиться к нашему наследию. Каждый из нас должен знать историю своей страны и малой Родины, а также чтить подвиги предков.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю