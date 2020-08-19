Сотрудники следственного управления по Краснодарскому краю почтили память советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск
19 августа 1942 года началась Новороссийская оборонительная операция. Для захвата города противник выделил 5 дивизий. Войска, созданного 17 августа Новороссийского оборонительного района, уступали в численности: по людям, по орудиям и минометам, по танкам и самолетам.
Несмотря на превосходство противника в силах и средствах, советские солдаты, отразив атаки, не дали ему прорваться к городу и 25 августа остановили его наступление. Противник, усилив наступающую группировку, занял западную часть города. В ожесточенных боях советские войска 11 сентября остановили врага в юго-восточной части города и ему не удавалось прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью.
Следователи следственного отдела по городу Новороссийску, отдавая дань памяти подвигу советских воинов, сражавшихся во имя Победы в Великой Отечественной войне, посетили музей «Малая земля» - символ города-героя.
Уже издали можно увидеть мемориал «Малая земля» напоминающий нос десантного корабля. Внутри мемориала работает музей, где следователи познакомились с историей защиты Малой земли. В музее увековечены названия частей, воевавших на мысе, имена героев Советского Союза — участников битвы за Новороссийск. В центре Галереи находится скульптурная композиция: мозаичное панно с текстом клятвы малоземельцев и бронзовая позолоченная капсула «Сердце» с именами погибших героев битвы за Новороссийск.
Коллектив следственного отдела почтил память погибших в кровопролитных боях за Новороссийск и принимавших участие в обороне города минутой молчания, возложив цветы к мемориалу «Малая земля».
Спустя десятилетия мы продолжаем трепетно относиться к нашему наследию. Каждый из нас должен знать историю своей страны и малой Родины, а также чтить подвиги предков.
Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю