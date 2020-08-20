Михаил Мишустин выделил почти 3 млрд рублей на переобучение безработных

/Общество/

Соискателям будут доступны как очные, так и дистанционные курсы.

Граждане, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели будет направлено 2,99 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на сайте https://express.worldskills.ru/. Здесь соискатели смогут выбрать профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России».

Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введён неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки.

Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных площадках. Возможен и дистанционный формат, если это предусмотрено конкретной программой. Длительность обучения в среднем составляет около трёх недель. После сдачи итогового экзамена выпускники получат документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций.

Программа будет действовать до конца декабря. Планируется, что за это время обучение пройдут около 110 тысяч человек.

Источник: http://government.ru