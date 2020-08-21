/Общество/

Уважаемые жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов!

В столице Крыма и прилегающих 39 населенных пунктах сложилась непростая ситуация c водообеспечением. Из-за засушливой погоды до критического уровня опустился уровень запасов водохранилищ.

Поскольку Симферопольское, Аянское и Партизанское водохранилища питаются только за счет дождей и таяния снегов, для предупреждения ухудшения ситуации, принято вынужденное решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения:
1 этап: с 24 августа - снижается отбор воды из водохранилищ до 140 тысяч кубометров в сутки, а также прекращается горячее водоснабжение;
2? этап: с 31 августа по 7 сентября - уменьшается отбор из водохранилищ до 120 тысяч кубометров в сутки, а также вводится подача воды по графику;
3? этап: с 7 сентября – снижается подача воды до 100 тысяч кубометров в сутки, а также вводится почасовая подача воды утром и вечером.
Ниже публикуем графики по Симферополю, в следующих постах разместим графики по Симферопольскому и Бахчисарайскому районам.
?? Возможны отклонения от графика.
По всем вопросам, связанным с данной ситуацией, просим обращаться только по телефону горячей линии: 8 800 506-000-8.   
??Также следите за обновлением информации на официальных страницах Правительства Крыма и Оперштаба Республики Крым.
Делитесь записью и оповещайте своих родных и близких.

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Категория: Новости / Общество

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