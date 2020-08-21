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Полицейские и общественники провели на сочинском ж/д вокзале профилактическую акцию «Нет – коррупции»

Сотрудники транспортной полиции Сочи и члены Общественного совета рассказали пассажирам о том, как себя вести и куда обращаться за помощью, если они стали жертвой вымогательства или явились свидетелями коррупционного преступления.

Полицейские напомнили гражданам и об уголовной ответственности за дачу и получение взятки, пояснив, что за данное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

На прощание общественники и полицейские вручили пассажирам информационные буклеты антикоррупционной направленности с правилами поведения в сложившейся кризисной ситуации и телефонами доверия.

Не остались без внимания и сами сотрудники транспортной полиции, с ними члены Общественного совета при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте провели занятия по вопросу антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел.

Источник: https://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/novosti/rubric/3715/

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Категория: Новости / Общество

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