За период самоизоляции Почта России трудоустроила свыше 900 жителей Кубани

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С апреля по июль этого года на работу в Почту России по Краснодарскому краю принято 936 человек, в т.ч. в отделения почтовой связи трудоустроено свыше 750 жителей Кубани. Компания готова трудоустроить еще порядка 150 человек, поддержав тем самым жителей региона, которые потеряли свои рабочие места в период пандемии коронавируса.

За четыре месяца новую для себя работу в должности почтальона освоили почти 400 человек, свыше 300 «новичков» успешно трудятся операторами, 50 человек выбрали на почте специальности водителей, курьеров, сортировщиков.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки популярность услуг почтальонов, курьеров и операторов связи значительно выросла. Эти специальности универсальны, они подходят разным категориям населения Кубани. Например, если в связи с текущими обстоятельствами человек находится в длительном отпуске, допускается официальное оформление на условиях внешнего совместительства.

С апреля по июль больше всего соискателей, потерявших работу в период карантина, пришло устраиваться на Почту из отрасли торговли (50%), жилищно-коммунального хозяйства (15%), финансово-кредитных организаций (15%), транспорта и логистики (10%).

«Работа в Почте России сегодня привлекает всё больше молодых людей, для которых важны профессиональный и карьерный рост, стабильная заработная плата, гарантированный соцпакет. Неслучайно треть нашего персонала – это сотрудники до 35 лет. В компании создан и активно работает Молодежный совет, который вовлекает в общественную жизнь коллектива, проводит различные спортивные мероприятия», - отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

В этом году в отделениях почтовой связи запущен проект «Адаптация и наставничество» по обучению новичков на рабочем месте. Корпоративное обучение дает возможность расти профессионально без отрыва от должностных обязанностей. Такая система актуальна для тех, кто выбрал Почту для получения первого опыта работы. Если же сотрудник хочет попробовать себя в другой специальности, то компания предложит ему подходящие варианты для сохранения непрерывного стажа на Почте. Среди дополнительных плюсов работы на Почте - возможность трудоустроиться рядом с домом и выбрать удобный график.

Источник: АО «Почта России»