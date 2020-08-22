Коней на переправе не меняют? Ефремов хочет нового адвоката

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Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов и собирается искать защитников "посильнее". Как это изменит дело, рассказала радио Sputnik юрист Екатерина Гордон.

Актер Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы. По его словам, ему нужны более сильные защитники, чем Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская.

Смена адвокатов может быть попыткой затянуть процесс и оттянуть момент, когда надо будет признать вину и попытаться ее загладить, рассказала радио Sputnik Екатерина Гордон.

"Откровенно говоря, линия защиты Ефремова мне казалась странной с самого начала. Его защита дискредитировала самого актера и все сказанное им. Я думаю, что ему надо уходить от теорий заговора и заглаживать свою вину, чтобы смягчить наказание. Это надо делать, поскольку, на мой взгляд, это наказание неотвратимо. В теорию о том, что за рулем был другой человек, я не верю. В глубине души нам всем хотелось бы верить, что Ефремов не виноват, но если быть реалистами, то все эти вбросы выглядят не очень прилично ", – рассказала юрист.

Михаила Ефремова судят за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы. Актер за рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии опьянения, а позже в его машине обнаружили и следы наркотиков.

Михаилу Ефремову грозит тюремное заключение на срок от пяти до 12 лет.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/